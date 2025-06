Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit der Eskalation des Nahost-Konflikts ist die Risikoaversion zum Ende der letzten Woche deutlich gestiegen, so die Analysten der Helaba.Zu einer Forcierung der Zinssenkungserwartungen sei es aber nicht gekommen. Mit Blick auf die am Mittwoch anstehende FOMC-Sitzung sollte eine Reduzierung des Leitzinsbandes nicht erwartet werden. So habe die Mehrheit der Notenbankvertreter einschließlich FED-Chef Powell immer wieder darauf hingewiesen, dass wegen der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Zollpolitik eine abwartende Haltung die beste Strategie sei. Zuletzt habe es aber Hinweise gegeben, dass sich die konjunkturelle Dynamik in den USA abschwächen könnte. Hervorzuheben seien die nachgebenden ISM-Indizes. Weitere Konjunkturzahlen gebe es im Vorfeld der Zinsentscheidung in Form des Empire-State-Indexes (heute) und der Einzelhandelsumsätze (Dienstag). Zudem sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Preisauftrieb im Mai geringer ausgefallen sei als erwartet. Die Kernteuerungsrate liege mit unverändert 2,8% aber auf einem unerwünscht hohen Niveau. Daher könne das Leitzinsband nicht ruhigen Gewissens gesenkt werden, unabhängig davon, dass US-Präsident Trump darauf dränge und zuletzt auch Zwangsmaßnahmen angekündigt habe, ohne diese näher zu spezifizieren. Entscheidend für die Zinserwartungen seien das Statement, die Äußerungen von Powell und die neuen Leitzinsprojektionen. Werde die Mehrheit der FOMC-Mitglieder noch immer zwei Zinssenkungen bis zum Ende dieses Jahres für gerechtfertigt halten? Marktseitig werde dies vollständig eingepreist. Das datenseitige Interesse diesseits des Atlantiks gelte der morgen anstehenden ZEW-Umfrage. Das ähnlich konzipierte Sentix-Investorenvertrauen liefere eine positive Indikation. Hier habe sich vor allem die Erwartungskomponente deutlich verbessert. Frage sich nur, ob die verbesserten Konjunkturaussichten mit der Eskalation des Nahost-Konflikts nicht bald wieder getrübt würden. (16.06.2025/alc/a/a) ...

