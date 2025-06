Linz (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche stehen eine Reihe von Zentralbanksitzungen und somit auch Zinsentscheidungen auf der Agenda, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Den Beginn mache die Bank of Japan am Dienstag, gefolgt von der amerikanischen Fed am Mittwoch und den Zentralbanken in der Schweiz und im Vereinigten Königreich am Donnerstag. Die Erwartungshaltungen seien hierbei höchst unterschiedlich. In den USA werde in der Juni-Sitzung keine Veränderung des Zinsniveaus von derzeit 4,25-4,50% erwartet, wenngleich es von US-Präsident Trump vehement gefordert werde. Die Fed betone, die möglichen Auswirkungen des Handelskonflikts abwarten zu wollen. Bis zum Jahresende würden Marktbeobachter aber mit Zinssenkungen im Ausmaß von insgesamt 0,50% rechnen. ...

