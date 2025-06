Die DWS Group zählt am deutschen Aktienmarkt zu den soliden Dividendenwerten. Seit dem Börsengang 2018 versüßte der Vermögensverwalter Anlegern mit attraktiven Ausschüttungen ein Investment. Nun ist es wieder so weit.Letztes Jahr drehte die DWS richtig auf und schüttete zur regulären Dividende von 2,10 Euro eine außerordentliche Dividende in Höhe von vier Euro aus. Aktionäre konnten sich am Ende über eine Rendite von satten neun Prozent freuen. Dieses Jahr ist die Gewinnbeteiligung bei Weitem nicht ...

