Mehr Gehalt für mehr Stress: Deutsche sind eher dazu bereit als Menschen in anderen Ländern. Die Unterschiede zeigen sich primär in den Altersklassen. Ein höheres Gehalt bedeutet oft mehr Verantwortung - und damit zwangsläufig auch mehr Belastung. Das zeigt die aktuelle "Pulse Survey" des Randstad Arbeitsbarometers 2025. Demnach seien deutsche Beschäftigte mit 50 Prozent zwar eher bereit, mehr Stress für einen höheren Verdienst in Kauf zu nehmen ...

