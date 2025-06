© Foto: Unsplash

Trotz Nahost-Eskalation starten die US-Futures freundlich in die neue Woche. Aber der Öl-Optionsmarkt sendet Warnsignale. Nach den wechselseitigen Angriffen zwischen Israel und dem Iran starten die US-Märkte mit vorsichtigem Optimismus in die Woche. Die Futures für den Dow Jones legten zuletzt um 0,4 Prozent zu. Auch die Futures für S&P 500 (+0,5 Prozent) und Nasdaq 100 (+0,56 Prozent) notierten leicht im Plus - ein erstaunlich ruhiger Auftakt angesichts der geopolitischen Eskalation. Weniger gelassen reagierte der Ölmarkt. Die US-Ölsorte WTI verteuerte sich am Montag um 1,1 Prozent auf 73,79 US-Dollar, Brent legte um 1 Prozent auf 74,94 US-Dollar zu. Noch am Freitag waren die Preise um bis …