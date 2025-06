München (ots) -aDvens, eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Cybersicherheit in Europa, ist vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) auf die Liste der qualifizierten APT-Response-Dienstleister aufgenommen worden. Diese vom BSI veröffentlichte Orientierungshilfe unterstützt Unternehmen, Behörden und Betreiber Kritischer Infrastruktur (KRITIS) externe Dienstleister zu finden, die bei der Abwehr oder Bewältigung eines erfolgreichen Cyberangriffs mit ihrer Expertise unterstützen können.Sowohl Unternehmen, Betreiber Kritischer Infrastruktur (KRITIS) als auch staatliche Institutionen sind mit einer steigenden Anzahl massiver Cyberangriffe konfrontiert. Neben der Notwendigkeit der Prävention steigt der Bedarf, laufende oder bereits erfolgte Angriffe abzuwehren. Dazu gehören vor allem auch sogenannte "Advanced Persistent Threats" (APT).Das BSI prüft Cybersecurity-Dienstleister im Bereich Incident Response anhand verschiedener Auswahlkriterien, um Unternehmen, Behörden und Betreibern von KRITIS eine Übersicht über qualifizierte Dienstleister (https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Cyber-Sicherheit/Themen/Dienstleister_APT-Response-Liste.html) zu geben."Wir sind stolz, vom BSI auf die Liste der qualifizierten APT-Response-Dienstleister aufgenommen worden zu sein", sagt Andreas Süß, CEO DACH (aDvens GmbH). "Das ist ein klares Signal für unsere technische Exzellenz im Bereich Incident Response, unsere organisatorische Reife und unser Engagement, wenn es zu einem Cybervorfall kommt."Über aDvensaDvens (https://www.advens.com/) ist ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für Cybersicherheit. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist der Name des Unternehmens sein Leitbild. aDvens steht für "Together and Ahead" ("Gemeinsam und voraus"). Seine Mission ist es, öffentliche und private Organisationen vor Cyberbedrohungen zu schützen - und das rund um die Uhr. Das Unternehmen beschäftigt über 550 Mitarbeiter:innen und ist in Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien präsent. aDvens bietet Managed Detection & Response Services (SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity und OT Security. aDvens ist als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet.Pressekontakt:Schwartz Public RelationsFlorian StarkSendlinger Straße 42AD-80331 MünchenTel.: +49 (0)89-211 871advens@schwartzpr.deOriginal-Content von: aDvens GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180001/6055907