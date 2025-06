Am Ende einer insgesamt schwachen Handelswoche (-3,7%) hat die Apple-Aktie am Freitag weitere 1,4% verloren. Die Apple-Aktie hat die Konsolidierung um die 200-Dollar-Marke auch in der vergangenen Woche fortgesetzt. Nachdem die Papiere zum Wochenauftakt erneut von der 50-Tage-Linie ausgebremst wurden, fielen die Notierungen am Mittwoch (-1,9%) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...