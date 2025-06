EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 5. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.06.2025 / 10:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Henkel AG & Co. KGaA Düsseldorf WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432 Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien / 5. Zwischenmeldung Im Zeitraum vom 9. Juni 2025 bis einschließlich 13. Juni 2025 wurden insgesamt Stück 527.091 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 91.837 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde. Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird: Vorzugsaktien Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 09.06.2025 XETR 36.078 69,6787 2.513.867,36 10.06.2025 XETR 48.214 69,6321 3.357.240,56 CEUX 30.000 69,6367 2.089.101,22 11.06.2025 XETR 119.729 69,6139 8.334.806,54 CEUX 40.000 69,6279 2.785.115,38 12.06.2025 XETR 98.000 68,6424 6.726.950,50 CEUX 43.000 68,6285 2.951.027,28 TQEX 9.000 68,6253 617.627,96 13.06.2025 XETR 70.000 67,9811 4.758.677,46 CEUX 27.404 68,0874 1.865.866,82 TQEX 2.868 68,1269 195.388,06 AQEU 2.798 68,1250 190.613,78 Gesamt 527.091 69,0323 36.386.282,92

Stammaktien Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 09.06.2025 XETR 7.332 63,5749 466.131,05 10.06.2025 XETR 10.000 63,4494 634.493,60 11.06.2025 XETR 9.060 63,4144 574.534,90 12.06.2025 XETR 18.154 62,6577 1.137.487,00 CEUX 14.496 62,6526 908.212,65 TQEX 2.993 62,6346 187.465,45 13.06.2025 XETR 17.784 61,9024 1.100.871,70 CEUX 12.018 61,9142 744.085,30 Gesamt 91.837 62,6467 5.753.281,65

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht. Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 13. Juni 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 2.690.663 Vorzugsaktien und Stück 605.052 Stammaktien. Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities - MTF). Düsseldorf, 16. Juni 2025 Henkel AG & Co. KGaA Der Vorstand



16.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com