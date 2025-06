Etwas überraschend kam es dann doch: Nach fünf Jahren an der Spitze der RENAULT-Gruppe hat Luca de Meo seine Entscheidung bekannt gegeben, von seinem Amt zurückzutreten. Er will sich eigenen Aussagen zufolge neuen Herausforderungen außerhalb des Automobilsektors stellen. Am 15. Juli ist es schon so weit. Und was hat das für Auswirkungen auf den Aktienmarkt? Nun, RENAULT-Aktien trudeln nach unten, Papiere des Luxuswarenherstellers KERING hingegen, wo de Meo ab dann wirken wird, steigen deutlich. Es hängt halt doch oft viel von einer einzigen Person ab...



