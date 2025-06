EQS-Media / 16.06.2025 / 11:01 CET/CEST

Pressemitteilung 16.06.2026



Lieber Kunde, wenn Sie das Video nicht sehen, klicken Sie hier Erfolgreiche Pflanzung von 5.000 Paulownia-Bäumen Die Green Forests gibt bekannt, dass im Rahmen der weiteren Expansionsstrategie die ersten 6.000 Paulownia-Bäume auf der Plantage "Kršinci" in Kroatien gepflanzt wurden. Die Pflanzung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit unserem lokalen Partner vor Ort, welche über umfassende Erfahrung in der nachhaltigen Forstwirtschaft verfügen. Im Rahmen unserer langfristig angelegten Aufforstungsstrategie ist für das Jahr 2025 die Pflanzung von weiteren 5.000 Paulownia-Bäumen auf der gleichen Plantage geplant. "Das Green Forests Team ist stolz darauf, die Pflanzung der ersten 5.000 Paulownia-Bäumen abschliessen konnte und das erste gesteckte Ziel zur Pflanzung von rund 35,000 Paulownia Bäumen erreicht hat" erklärt Jörg Wagner, Geschäftsführer. Dieses Projekt ist ein bedeutender Schritt in unserem Engagement für ökologische Verantwortung und nachhaltige Investitionen. Zur Green Forests GmbH Die Green Forests GmbH investiert und unterstützt Unternehmen im Bereich der Dekarbonisierung in Europa und führt dort direkte Investments in Baumplantagen durch, mit dem Ziel der forstwirtschaftlichen Holzgewinnung sowie mit dem eigenen Portfolio Baumbestand zur Dekarbonisierung beizutragen. Zum Paulownia-Baum Der Paulownia-Baum - auch als "Blauglockenbaum" bekannt - zählt zu den am schnellsten wachsenden Bäumen der Welt. Sie zeichnet sich durch eine außergewöhnlich hohe CO2-Bindungskapazität, robuste Holzqualität und eine hervorragende Regenerationsfähigkeit aus. Damit leistet sie einen wertvollen Beitrag zur Kohlenstoffreduktion und zur nachhaltigen Holzwirtschaft in Europa.



Green Forests GmbH

St. Niklausenstrasse 59

CH-6047 Kastanienbaum

www.green-forests.com

+ 41 41 511 37 02



Emittent/Herausgeber: Green Forests GmbH

Schlagwort(e): Umwelt



