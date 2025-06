Shanghai (ots/PRNewswire) -Auf der SNEC 2025, einer der weltweit einflussreichsten Messen der Solarbranche, unterzeichnete Astronergy offiziell eine wegweisende Kooperationsvereinbarung mit dem spanischen EPC-Unternehmen Global Energy Services Siemsa, S.A. (GES Siemsa). Damit erhielt Astronergy den ersten weltweiten Auftrag für seine fortschrittlichen ASTRO N8-PV-Module.Gemäß der Vereinbarung wird Astronergy noch in diesem Jahr mit der Lieferung von ASTRO N8-Modulen für ein großes Solarprojekt in Spanien beginnen, das von GES Siemsa entwickelt wurde. Diese Zusammenarbeit bedeutet nicht nur einen Durchbruch für die ASTRO N8-Serie auf dem europäischen High-End-Solarmarkt, sondern auch ein gemeinsames Engagement für die Beschleunigung der Energiewende in der Region."Wir freuen uns, mit Astronergy zusammenzuarbeiten und ihre neueste ASTRO N8-Technologie in unserem kommenden Projekt einzusetzen", sagte Rodolfo Gonzalez Mata, Vertreter von GES Siemsa. "Diese Zusammenarbeit unterstreicht unsere gemeinsame Vision, effiziente und nachhaltige Energielösungen für den spanischen Markt zu liefern."Als fortschrittliches Produkt von Astronergy kombiniert die ASTRO N8-Serie ein G12-Wafer-basiertes Design mit der TOPCon-Zelltechnologie der nächsten Generation. Sie bietet eine höhere Leistung von über 700 Wp und Kostenvorteile auf Systemebene und eignet sich damit hervorragend für Solaranwendungen im industriellen Maßstab."Dieser erste weltweite Projektauftrag für ASTRO N8 unterstreicht das Vertrauen des Marktes in unsere neueste Hochleistungstechnologie", sagt Samuel Zhang, Marketingleiter bei Astronergy. "Wir sind stolz darauf, mit GES Siemsa zusammenzuarbeiten, um Spanien mit sauberer, zuverlässiger Solarenergie zu versorgen und ein neues Wachstumskapitel auf dem europäischen Markt aufzuschlagen."Die Partnerschaft ist ein starkes Signal für den wachsenden Einfluss von Astronergy in Europa und legt den Grundstein für eine engere Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen bei der Entwicklung künftiger Solaranlagen im industriellen Maßstab.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2709487/A_group_photo_GES_representatives__two_left__Astronergy_representatives_signing.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/astronergy-erhalt-ersten-weltweiten-astro-n8-auftrag-von-ges-siemsa-302481283.htmlPressekontakt:Jianwei Chen,jianwei.chen3@astronergy.comOriginal-Content von: Astronergy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76028/6055979