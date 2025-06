Mainz (ots) -Die Dreiteilige "37°Leben"-Reihe begleitet junge Menschen auf der "Suche nach dem Spirit" - auf ihrer individuellen Reise zu ihrem Inneren. Die Protagonistinnen und Protagonisten suchen Sinn und Erfüllung im Schamanismus, Life-Coaching und beim Tarot. Dr. Leon Windscheid gibt zu den Themen Hinweise aus psychologischer Sicht. Alle drei Reportagen sind ab Freitag, 20. Juni 2025, 8.00 Uhr, in Web und App des ZDF verfügbar und am Sonntag, 22. und 29. Juni 2025, sowie am Sonntag, 6. Juli 2025, jeweils um 9.03 Uhr im ZDF zu sehen.Folge 1: SchamanismusSchamanische Praktiken dienen als Weg zur Selbsterkenntnis und spiritueller Erfüllung. Rika (34), schamanische Praktikerin, zieht von Münster nach Portugal, um dort ihr Therapieangebot zu etablieren. Gelingt ihr das? Auf der Suche nach innerer Befreiung entdeckt Alissa (34) die schamanische Therapie und ist überrascht von der Wirksamkeit. Viele berichten, sich nach einer schamanischen Reise besser zu fühlen. Gibt es dafür Erklärungen oder sind es eher Placeboeffekte? Psychologe Dr. Leon Windscheid geht solchen Fragen nach und erörtert positive und kritische Punkte.Folge 2: Life-CoachingLife-Coaching verspricht, die im eigenen Ich schlummernden Kräfte zu wecken und die Weichen neu zu stellen. Primatologin Michi (29) verbindet Life-Coaching mit Tierschutz und Umwelt. In Workshops versucht sie, Menschen dabei zu helfen, ihr wahres Ich zu leben und ihre Verbindung zur Natur zu entdecken. Maren (34) ist auf der Suche nach etwas, das ihr Halt gibt. Nach einem Umzug aufs Land fand sie sich statt in der erwarteten Idylle in der Isolation wieder. Sie gewann mit einem Life-Coach einen Überblick über ihre Situation. ZDF-Experte Dr. Leon Windscheid ordnet in der Sendung ein, wo die Grenzen von Life-Coaching liegen und wann man besser psychotherapeutische Hilfe sucht.Folge 3: TarotKann man mit Tarotkarten die Zukunft sehen? Skai (35), Tarotkartenlegerin in Berlin, sieht die Karten als Kommunikation. Die Münchnerin Ilham (32) vertraut darauf, dass es Kräfte gibt, die sie nicht erkennen kann. Sie nutzt Tarot als Impuls fürs Handeln. In der Sendung beantwortet Dr. Leon Windscheid die Fragen, wo die Karten spielerisch Situationen öffnen können und wo sie ungeeignet und problematisch sind.KontaktBei Fragen zur Sendung erreichen Sie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de sowie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/37gradleben) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- ZDF-Streaming: "37°Leben" (https://www.zdf.de/37-grad-leben-108)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6056038