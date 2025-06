TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht ein Drittel der Abschussrampen für Boden-Boden-Raketen im Iran zerstört. Sprecher Effie Defrin sagte, an dem Angriff seien mehr als 50 Kampfjets und Flugkörper beteiligt gewesen. Sie hätten mehr als 120 iranische Abschussrampen zerstört. Es seien auch Raketenlager und Einrichtungen zur Raketenherstellung getroffen worden.

Defrin sagte zudem, in der Nacht seien 65 Raketen und Dutzende Drohnen vom Iran auf Israel abgefeuert worden. Dies sei aber nur die Hälfte dessen, was das iranische Militär abschießen wollte, die Angriffe seien aber vereitelt worden, sagte er. "Man kann jetzt sagen, dass wir volle Luftüberlegenheit im Himmel über Teheran erreicht haben", sagte Defrin weiter. Man greife Einheiten an, die dabei seien, Raketen auf Israel und auf israelische Flugzeuge abzufeuern.

Israel attackiert seit Freitag Ziele im Iran - darunter Atomanlagen, Verteidigungsstellungen, Ziele in Städten und Öl- und Erdgasfelder. Führende Militärs und Atomwissenschaftler wurden bei den Angriffen getötet. Das erklärte Hauptziel sei es, die Islamische Republik an der Entwicklung von Atomwaffen und Raketen zu hindern, bekräftigte Defrin. Er kündigte Angriffe auch weiter im Osten des Irans an. "Es liegen noch harte Tage vor uns, aber wir werden sie gemeinsam durchstehen und siegen."/le/DP/mis