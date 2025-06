Ingelheim (ots) -- Vorsorge bei Katzen oft vernachlässigt - chronische Erkrankungen bleiben unerkannt- Bundesweite Aktion schließt die Lücke in der Vorsorge- Gutscheine im Aktionszeitraum vom 15. Juni bis 15. August 2025 online verfügbar und in der Tierarztpraxis einlösbarViele Katzenhalterinnen und -halter glauben, ihre Tiere seien gesund - dabei zeigen Studien: Gerade ältere Katzen leiden häufig unerkannt an Krankheiten.1 Unter dem Motto "Weil sie nicht sagen kann, wenn etwas nicht stimmt" startet Boehringer Ingelheim eine bundesweite Vorsorgeaktion zur besseren Früherkennung. Vom 15. Juni bis 15. August 2025 können Katzenbesitzerinnen und -besitzer einen Gutschein für einen kostenlosen Bluttest online www.tierisch-gutes-team.de/katzendiagnostik herunterladen und in einer teilnehmenden Tierarztpraxis einlösen.Viele ältere Katzen erkranken ohne erkennbare Symptome: Eine prospektive Studie mit 259 scheinbar gesunden, für Besitzerinnen und Besitzer symptomlosen Katzen ab sieben Jahren zeigt: Bereits zu Beginn litten über 20 % an einer chronischen Krankheit. Innerhalb von zwei Jahren entwickelte mehr als die Hälfte der älteren Katzen (> 10 Jahre) ernsthafte Erkrankungen wie Nierenschwäche, Hyperthyreose oder Diabetes.1 "Katzen verbergen Beschwerden oft so gut, dass selbst erfahrene Halterinnen und Halter nichts bemerken", erklärt Dr. Christina Rüttinger, Tierärztin bei Boehringer Ingelheim. "Die Studie zeigt, wie wichtig regelmäßige Vorsorge ist. Genau da setzt unsere Aktion an."Kostenloser Bluttest - einfach per GutscheinWährend des Aktionszeitraums übernimmt Boehringer Ingelheim die Laborkosten für einen umfassenden Check via Bluttest im Wert von rund 60 Euro. Katzenhalterinnen und -halter füllen den Gutschein online aus, laden ihn herunter und bringen ihn zum Tierarzttermin mit. Die tierärztliche Leistung (z.B. Untersuchung und/oder die Blutentnahme) muss selbst gezahlt werden, die Laborkosten rechnet das Labor direkt mit dem Unternehmen ab. Untersucht werden unter anderem das Blutbild, Nierenmarker (SDMA) und Stoffwechselwerte, die zentrale Parameter zur Früherkennung altersbedingter Erkrankungen darstellen.Boehringer Ingelheim investiert 300.000 Euro in die Aktion mit großer WirkungGesundheitschecks ab dem siebten Lebensjahr werden ausdrücklich empfohlen, aber oft vernachlässigt - vor allem, weil ältere Katzen auf den ersten Blick gesund wirken. "Ein einfacher Bluttest kann viel bewirken. Er liefert Klarheit, oft bevor sichtbare Symptome auftreten", erklärt Dr. Rüttinger. "So erhöhen wir die Chance, Katzen frühzeitig zu helfen und ihre Lebensqualität zu verbessern."Das Unternehmen unterstreicht mit einer Investition von über 300.000 Euro sein Engagement für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Haustieren. Tierhalterinnen und Tierhalter sollen frühzeitig auf mögliche Gesundheitsprobleme reagieren und so die Lebensqualität ihrer Tiere verbessern können.Über tierisch-gutes-team.de und Gutscheindownload:Tierisch-gutes-team.de ist eine etablierte Informationsplattform rund um die Gesundheit und Vorsorge von Hunden und Katzen. Betrieben von Boehringer Ingelheim, bietet die Website wissenschaftlich fundierte, praxisnahe Inhalte für Tierhalterinnen und Tierhalter. Ziel ist es, das Verständnis für Gesundheitsvorsorge zu stärken und einen Beitrag zum langfristigen Wohlbefinden unserer Haustiere zu leisten. Auf der Unterseite: www.tierisch-gutes-team.de/katzendiagnostik kann der Gutschein heruntergeladen werden.[1] Mortier F, Daminet S, Marynissen S, Smets P, Paepe D. Value of repeated health screening in 259 apparently healthy mature adult and senior cats followed for 2 years. J Vet Intern Med. 2024; 38(4): 2089-2098. doi:10.1111/jvim.17138Boehringer Ingelheim - TiergesundheitBoehringer Ingelheim Tiergesundheit arbeitet an Innovationen für die Prävention und Behandlung von Tierkrankheiten. Für Tierärzte, Tierhalter, Landwirte und Regierungen bietet das Unternehmen ein umfangreiches und innovatives Portfolio an Impfstoffen, Antiparasitika und Therapeutika für Haustiere, Pferde und Nutztiere an. Als führendes Unternehmen in der Tiergesundheit ist Boehringer Ingelheim davon überzeugt, dass die Gesundheit von Mensch und Tier eng miteinander verbunden ist und strebt danach, einen positiven Beitrag für Mensch, Tier und Gesellschaft zu leisten. Weitere Informationen unter: www.boehringer-ingelheim.de/tiergesundheitBoehringer IngelheimBoehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885 nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 