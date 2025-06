Oslo/Wien (ots) -Hedda-Preis 2025 für beste Musiktheaterproduktion und beste DarstellerinDie vielbeachtete Inszenierung von Leoš Janáceks Oper Das schlaue Füchslein, in der Regie von Stefan Herheim, wurde im Rahmen der diesjährigen Hedda-Preisverleihung in Oslo mit gleich zwei Auszeichnungen gewürdigt: als beste Musiktheaterproduktion sowie für die beste darstellerische Leistung, letztere verliehen an Victoria Randem für ihre nuancenreiche Interpretation der Füchsin Schlaukopf.Ursprünglich im Oktober 2022 am MusikTheater an der Wien unter der musikalischen Leitung von Giedr\u0117 Šlekyt\u0117 uraufgeführt, markierte die Produktion den signifikanten Auftakt zur Intendanz Herheims. Seit März 2025 bereichert sie das Repertoire der Oper Oslo, wo sie unter der musikalischen Leitung von Edward Gardner gemeinsam mit dem Chor und Orchester der Norwegischen Nationaloper zur Aufführung gelangte.Der Hedda-Preis gilt als die höchste nationale Auszeichnung für Theaterkunst in Norwegen. Er würdigt jährlich künstlerische Exzellenz auf allen Ebenen des Bühnenschaffens und steht synonym für die Relevanz, Innovationskraft und Ausdrucksstärke des zeitgenössischen Theaters.In ihrer Begründung schreibt die Jury zur besten Musiktheaterproduktion:"Das Stück ist ein Feuerwerk szenischer Einfälle und opernhaften Zaubers, in dem die Grenzen zwischen Fantasie und Realität kunstvoll verschwimmen. Es ist eine Liebeserklärung an die darstellenden Künste - und zugleich eine tief bewegende Erkundung unseres grundlegenden Erzählbedürfnisses."Zur Auszeichnung von Victoria Randem als beste Darstellerin heißt es:"Mit bezauberndem Gesang und nuancenreicher Gestaltung gelingt es der Künstlerin, die Rolle der Füchsin mit kindlicher Neugier, entwaffnender Naivität und berührendem Ernst zu füllen. Sie wechselt mühelos zwischen den emotionalen Polen der Inszenierung und überzeugt mit einer Bühnenpräsenz und Körperlichkeit, wie man sie nur selten erlebt."Pressekontakt:MusikTheater an der WienMag. Andrea GruberTelefon: +43 1588 30 1520E-Mail: andrea.gruber@vbw.atOriginal-Content von: Vereinigte Bühnen Wien - Opernintendanz, Theater an der Wien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8227/6056062