Stuttgart / Frankfurt a.M. (ots) -Die S-Payment, ein Tochterunternehmen der DSV-Gruppe, und PAYONE, ein Joint Venture von Worldline und der DSV-Gruppe, beteiligen sich für die Sparkassen-Finanzgruppe an der Initiative "Deutschland zahlt digital". Diese will Kleinsthändler und kleine Händler, die bislang noch keine bargeldlosen Zahlverfahren akzeptieren, beim Einstieg ins digitale Kassieren mit einem einjährigen Gratis-Angebot unterstützen.Für Händler, die die Kriterien der Initiative erfüllen und einen Sparkassen-Akzeptanzvertrag über den S-Händlerservice schließen, fallen für 12 Monate ab Vertragsschluss keinerlei Terminal- und Installationskosten sowie Transaktionsgebühren an.S-Payment und S-Händlerservice starten mit S-POS und der girocardDie beiden zentralen Sparkassen-Dienstleister bietet ab sofort die Akzeptanz-App S-POS zu den von der Initiative definierten Gratiskonditionen an. S-POS ist die einzige mobile Akzeptanz-Lösung innerhalb der Initiative, mit der Händler auf ihrem iPhone oder Android-Smartphone auch Zahlungen mit der girocard annehmen können, dem bundesweit erfolgreichsten und beliebtesten bargeldlosen Zahlverfahren (der Marktanteil in diesem Kundensegment beträgt mehr als 70 Prozent).Detaillierte Informationen zum Produkt sowie zu den Sonderkonditionen finden interessierte Händler unter folgendem Link: https://www.sparkasse-pos.de/deutschland-zahlt-digital.htmlDie Initiative "Deutschland zahlt digital" will dazu beitragen, die flächendeckende Akzeptanz digitaler Zahlungsmöglichkeiten in Deutschland zu verbessern. 2024 nutzten laut Digitalverband Bitkom 98 Prozent der Deutschen digitales Bezahlen mit Karte, Smartphone oder Smartwatch. Aber immer noch gibt es laut aktuellen Studien Händler, die Bargeld präferieren (22 Prozent) oder Kartenzahlungen erst ab einem bestimmten Mindestumsatz akzeptieren (45 Prozent).Im Mittelpunkt der Initiative steht daher die Förderung einer echten Wahlfreiheit: Verbraucherinnen und Verbraucher sollen die Möglichkeit haben, sich individuell für ihre präferierte Zahlungsform (Bargeld, Kartenzahlung und andere digitale Zahlverfahren) zu entscheiden. Allgemeine Informationen zur Initiative finden interessierte Händler unter Deutschland zahlt digital (https://www.deutschland-zahlt-digital.de/).S-Payment GmbH:Die S-Payment GmbH ist das Kompetenzcenter Payment der Sparkassen-Finanzgruppe. Hier werden federführend ganzheitliche, zielgruppenspezifische und omnikanal-fähige Paymentlösungen für Privat- und Firmenkunden der Sparkassen entwickelt und vermarktet - sowohl für den PoS als auch für E- und M-Commerce. Dazu gehört unter anderem das kontaktlose Bezahlen mit Karten und dem Smartphone (App "Mobiles Bezahlen" für Android sowie Apple Pay mit der Sparkasse).Die S-Payment agiert als ganzheitlicher Partner der Sparkassen. Sie berät die Institute bundesweit zu innovativen Produkten und zeigt Markttrends auf. Außerdem erstellt sie für die Sparkassen Reportings und Kennziffern zu allen bargeldlosen Bezahlverfahren (Payment Cockpit). Zusätzlich etabliert sie die Payment-Lösungen der Sparkassen-Finanzgruppe in neuen Märkten (z. B. E-Mobilität, Connected Cars, Digitaler PoS) und entwickelt Mehrwertangebote, die den Sparkassen-Kunden beim Bezahlen zusätzliche individuelle Vorteile bieten.PAYONE GmbH:PAYONE ist der führende Payment-Anbieter in Deutschland und Österreich. Im stationären Handel, mobil oder online - PAYONE hilft Händlern und Dienstleistern bei den Herausforderungen rund um das bargeldlose Bezahlen. Als Full Service-Zahlungsdienstleister sorgt PAYONE für digitale Bezahlprozesse, die schnell, einfach und zuverlässig funktionieren. PAYONE entwickelt individuelle Lösungen für alle Branchen und Unternehmensgrößen nach höchsten Sicherheitsstandards. Die zukunftsweisenden Omnichannel-Konzepte aus dem Hause PAYONE helfen Händlern dabei, ihren Kunden kanalübergreifende Einkaufserlebnisse zu bieten. Dabei verfolgt PAYONE das Ziel, integriertes Payment über alle Touchpoints hinweg zu ermöglichen. PAYONE verarbeitet für über 277.000 Kunden 5,4 Milliarden Transaktionen pro Jahr. Darüber hinaus hält das Unternehmen mit seinen über 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an drei Standorten zahlreiche Mehrwert-Services bereit, die weit über das klassische Payment-Geschäft hinausgehen. PAYONE ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Worldline und der DSV-Gruppe (Deutscher Sparkassenverlag). PAYONE arbeitet europaweit für namhafte globale Marken ebenso wie für kleine und mittelgroße Unternehmen. Dazu zählen beispielsweise die Deutsche Bahn, Rossmann, home24 und Sansibar.Pressekontakt:S-Payment GmbH:Stephan ArounopoulosTel.: +49 711 782 99 - 230E-Mail: stephan.arounopoulos@s-payment.comPAYONE GmbH:Susanne GruppTel.: +49 69 6630 5132E-Mail: susanne.grupp@payone.comOriginal-Content von: S-Payment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162563/6056052