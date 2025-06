Köln (ots) -Eine echte Motorsportlerin steht bei "Alles was zählt" vor der Kamera - und das in ihrer ersten Schauspielrolle überhaupt. Carrie Schreiner ist eigentlich auf den Rennstrecken der Welt zuhause, sie tritt dieses Jahr auch wieder beim 24-h-Rennen in einem Girls-Only-Rennstall auf dem Nürburgring an. Zum zehnten Mal in Folge überträgt Nitro am 21.06.2025 ab 13 Uhr das Rennen aus der "Grünen Hölle" am Nürburgring 28 Stunden am Stück live - damit will der Sender den 2022 aufgestellten Weltrekord für die längste TV-Übertragung eines Live-Sportevents abermals knacken.Doch zwischen dem 16. und dem 22.07.2025 (Folge 4739-4743) wird Carrie Schreiner in einer Gastrolle in der beliebten RTL-Daily Serienluft schnuppern. Carrie spielt sich selbst - sie kommt nach einer Rückenverletzung zur Reha ins Steinkamp-Zentrum. Die Schauspielerei ist für Carrie Neuland, dementsprechend überrascht war sie über die Anfrage: "Erst dachte ich: Jaaa, wie cool. Und dann: Oh je, Text lernen!", erzählt sie über ihre spontane Zusage. Überreden musste man sie aber nicht.Rennfahren liegt Carrie im Blut, schon ihr Vater fuhr Autorennen. Mit 10 Jahren begann Carrie mit dem Kartfahren und gewann circa drei Jahre später ihre erste große Kart-Meisterschaft. Inzwischen ist Carrie die erste weibliche Gewinnerin des ADAC Kart-Masters und die erste deutsche Pilotin der F1 Academy. Auf der Rennstrecke fühlt sie sich zuhause. Anders als vor der Kamera.Vor dem Dreh war sie zwar nervös, doch mit Hilfe einer netten Kollegin am Set, mit der sie den Text üben konnte, legte sich die Aufregung schnell. Besonders beeindruckt hat sie der Drehort: "Wenn man in dieses Steinkamp-Zentrum reingeht, ist das schon ziemlich cool - man kennt es ja aus dem Fernsehen."Auch wenn der Motorsport weiter ihre große Leidenschaft bleibt, schließt sie weitere Ausflüge in die Schauspielwelt nicht aus: "Es hat mir viel Spaß gemacht. Man weiß ja nie, was kommt." Ihre AWZ-Folge will sie sich auf jeden Fall anschauen - trotz ungewohnter TV-Premiere: "Es ist schon komisch, sich selbst zu sehen. Aber das gucke ich mir an!"Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Alexandra Miebach: Presse Partner Köln | T: +49 (0)221-165 343 56 | miebach@presse-partner-koeln.deJovan Evermann: Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221-456-74234 | jovan.evermann@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6056069