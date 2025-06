NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Analyst Piral Dadhania verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf Medienberichte, denen zufolge der Vorstandschef von Renault, Luca de Meo, zu dem französischen Luxusgüterhersteller wechseln werde. De Meo dürfte als Außenstehender eher bereit sein, härtere Entscheidungen zu treffen. Zugleich seien bei Kering in letzter Zeit bereits einige wichtige Entscheidungen getroffen worden, und er bezweifele auch, dass de Meo trotz seines überzeugenden Lebenslaufs in Bezug auf strategische Perspektiven und Turnaround-Referenzen über die entsprechende Erfahrung im Luxussektor verfüge./rob/ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2025 / 02:37 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / 02:37 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121485

© 2025 dpa-AFX-Analyser