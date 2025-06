Positive Vorzeichen zum Wochenbeginn - Anleger bleiben wachsam

Zum Wochenauftakt zeigen sich die internationalen Aktienmärkte in guter Verfassung. Der DAX notiert am Montagvormittag leicht im Plus. Auch die Indikationen der US-Indizes deuten auf einen freundlichen Start in den Handelstag hin. Die Anleger bleiben jedoch wachsam - insbesondere mit Blick auf die geopolitische Lage.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt steht weiterhin die angespannte Lage im Nahen Osten. Hauptsorge bleibt eine mögliche Eskalation, die nicht nur politische Risiken birgt, sondern auch den Ölpreis weiter nach oben treiben könnte. Ein anhaltender Anstieg der Energiepreise würde den Inflationsdruck erhöhen und könnte die Aktienmärkte belasten. Die geopolitische Unsicherheit bleibt damit ein zentrales Thema für Investoren weltweit.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Verbio

Der SDAX-Wert zählt heute zu den meistgehandelten Titeln und zeigt sich mit einem deutlichen Kursplus. Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Diskussion um nachhaltige Energiequellen und Biokraftstoffe - Themen, die angesichts geopolitischer Spannungen zusätzlich an Bedeutung gewinnen. Symrise

Weniger erfreulich verläuft der Wochenstart für den DAX-Konzern Symrise , der weiterhin im Abwärtsstrudel steckt. Die Aktie gehört heute zu den größten Verlierern im Leitindex.

Die beliebtesten Titel

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!