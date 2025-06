Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das indische Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Quartal stärker als erwartet um 7,4% gegenüber dem Vorjahresquartal gewachsen, so die Analysten der DekaBank.Im vierten Quartal 2024 habe der Zuwachs noch bei 6,4% gelegen. Nach eigener Berechnung habe im ersten Quartal der Zuwachs gegenüber dem Vorquartal bei kräftigen 2,0% gelegen, nach 2,2% im vierten Quartal. Aufgrund des starken ersten Quartals habe man die BIP-Prognose für 2025 von 6,2% auf 7,2% erhöht. Es ergebe sich das Bild einer starken Konjunkturentwicklung in den vergangenen zwei Quartalen, das jedoch in gewissem Kontrast zur eher schleppenden privaten Investitionstätigkeit und zur Kaufzurückhaltung privater Haushalte stehe. Die indische Notenbank habe sich bei ihrem Zinsentscheid am 6. Juni daher auch eher unzufrieden mit der Wachstumsentwicklung gezeigt, wobei sie sich auf das gesamte am 31. März abgelaufene Fiskaljahr bezogen habe, in dem das Bruttoinlandsprodukt um 6,5% gestiegen sei. Gleichzeitig sehe sie deutlich gesunkene Inflationsrisiken. ...

