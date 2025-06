Xiaomi will offenbar im künftigen Markt für Feststoffbatterien mitmischen. Der chinesische Hersteller gibt an, ein Patent für einen Elektroauto-Akku angemeldet zu haben, der mit einem festen Elektrolyten aus Polymeren und Metallsalzen aufwartet. Wie CarNewsChina berichtet, markiert die Patent-Ankündigung von Xiaomi den Einstieg des Technologiekonzerns in die Entwicklung von Festkörperbatterien. Es soll sich bei dem in Entwicklung befindlichen Akku ...

