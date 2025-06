Hamburg (ots) -Nach dem Ausscheiden von Demis Volpi als Intendant des Hamburg Balletts zeigt sich der Erste Solist Alexandr Trusch im Gespräch mit "NDR Kultur - Das Journal" befreit. "Es ist wirklich einfach nur Erleichterung."Erstmals äußert sich einer der schärfste Kritiker von Volpi nach dessen Vertragsende und sofortiger Freistellung öffentlich im NDR Fernsehen. Dabei verwahrt er sich gegen den Vorwurf einer Intrige. Vielmehr haben die Vorgänge am Hamburg Ballett gezeigt, dass auch Tänzer Macht hätten: "Wir müssen organisiert sein. Wenn man organisiert ist, erreicht man ein gewisses Ziel. Nur so kann das klappen, und das haben wir auch geschafft."Im Hinblick auf die Zukunft des Hamburg Balletts äußert sich Alexandr Trusch zuversichtlich: "Es gibt Möglichkeiten, das Hamburg Ballett wieder in die Zukunft zu führen, und ich glaube, die Leute arbeiten daran. Und es gibt viele Tänzer, viele Leute, die noch intern engagiert sind (...). Und die werden wirklich alles dafür geben, dass das Hamburg Ballett sich weiterentwickelt." Er selbst brauche erst mal Abstand.Der Beitrag mit dem Interview läuft am Montag, 16. Juni, in "NDR Kultur - Das Journal" um 22.45 Uhr im NDR Fernsehen. Ab 13.00 Uhr ist er am selben Tag bereits in der ARD Mediathek zu sehen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6056108