Berlin (ots) -Mit dem gestern in Kraft getretenen Kleinen Fahrplanwechsel hat die Deutsche Bahn (DB) die Familienreservierung im Fernverkehr abgeschafft. Eine vierköpfige Familie muss nun für Hin- und Rückfahrt 44 Euro allein für die Sitzplätze zahlen. Der ökologische Verkehrsclub VCD setzt sich weiter für den Erhalt ein. Seine Petition an den DB-Vorstand wurde bereits mehr als 85.000 Mal unterzeichnet (Stand: 16. Juni, 10:30 Uhr). Die VCD-Bundesvorsitzende Kerstin Haarmann kommentiert:"Alle Kritik aus Politik, Verbänden und Gesellschaft war umsonst: Seit gestern ist die Familienreservierung bei der DB Geschichte. Ein Riesenfehler, denn neben den höheren Kosten für Familien hat dieser Schritt auch dem Image der DB neuen Schaden zugefügt. Sie steht jetzt allen Bemühungen zum Trotz als Konzern da, dem Familien als Zielgruppe nicht wichtig sind - und als ein Unternehmen, das sich zwar den Klimaschutz auf die Fahnen schreibt, aber umweltbewusste Kundschaft verprellt, wenn es sich davon Einsparungen erhofft.Zudem wollte die Bahn im Fernverkehr dieses Jahr eine Auslastung von 50 Prozent erreichen. In den ersten vier Monate lag sie nur bei 44 Prozent - die höheren Kosten für Familien werden diesen Wert vermutlich kaum verbessern.Der VCD bleibt bei seiner Forderung, dass die Familienreservierung bleiben bzw. zurückkommen muss. Wir haben deshalb bei WeAct eine Petition an den Bahnvorstand (https://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=u001.shaiF3-2Bb90N6gRRgKFVZ6F4aqyvjajLItB0a7li9NwiZxtXbV1lmnTutrpSS8Y9rDOUlEF7VOPoKWGqLYWjkG6l0yMDcZo-2Fe9B6NPzPpB1slmtqiE50dC7vEMvpWdRcg3ktd_oUkOJwu5T4y6LZJZnP3hINnwm7Z7Zf8imaReW2iZJFacsz0ZLa-2Ff0mPPgRTlKb89RqcpzQTjqODCmW48otyPbY-2BmJvW9V1RCwI9Sc-2FTnWAbIAxZaLxhAnAnGvXSzqAOOBn6lYdDzbdcw-2BeZLN83tlCVGhW4KyIt9igg4w1ykpLfr-2BzLvyB7wdwboAIx6PYSZ88M3mHIr7ghV-2BpR6XUk9LwjTCnhkWUkGrykdtPZd5h2S2DpOvTbQstLbTXTOK1qIzWy4ca9QsU-2B6OYd236su12MN7bMgPdbfGN7vBmEgMCTCp1B-2F8IS-2Bp1zea-2BD9kEC4O0lwzLn4RSEe1rgTvr5vOUPAnduGZdyxWYmMqHnZ6MYLor8e3bu1OhbCru2FVQXE) gestartet, mit der jede und jeder diese Forderung unterstützen kann. Über 85.000 Menschen hatten sie heute Vormittag bereits unterzeichnet, und es werden stündlich mehr.Die Deutsche Bahn hat gezeigt, dass sie aus Fehlern lernen kann. So hat sie erst kürzlich die verlängerte Stornierungsfrist für Flexpreis-Tickets wieder rückgängig gemacht. Wir appellieren an den DB-Vorstand, auch diesmal aus der massiven Kritik zu lernen und die Familienreservierung zurückzubringen - spätestens zum nächsten Fahrplanwechsel im Dezember. Aber je eher, desto besser!"Zum Hintergrund: Die VCD-Petition zur Rettung der Familienreservierung finden Sie hier (https://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=u001.shaiF3-2Bb90N6gRRgKFVZ6F4aqyvjajLItB0a7li9NwiZxtXbV1lmnTutrpSS8Y9rDOUlEF7VOPoKWGqLYWjkG6l0yMDcZo-2Fe9B6NPzPpB1slmtqiE50dC7vEMvpWdRcgAk7K_oUkOJwu5T4y6LZJZnP3hINnwm7Z7Zf8imaReW2iZJFacsz0ZLa-2Ff0mPPgRTlKb89RqcpzQTjqODCmW48otyPbY-2BmJvW9V1RCwI9Sc-2FTnWAbIAxZaLxhAnAnGvXSzqAOOBn6lYdDzbdcw-2BeZLN83tlCVGhW4KyIt9igg4w1ykpLfr-2BzLvyB7wdwboAIx6PYSZ88M3mHIr7ghV-2BpR6XUk9L79AK-2FgELHXPDTm-2BK56W6GN0GgaXQp8W5AZ6mVi3Jfn7Di7uFdYNNd1R9-2Fg5tdKPomLGu-2BOhpdhRicrYmrjVS4F60J0I5ELYDfP4W-2BsjY6UX8AVtZ9gx-2FgjbrHxFkAy9sjBm2b3mAV1W48Z-2BxbMgKmpdF2oiy6FvPuHiWYbt3WGr).