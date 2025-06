Hamburg (ots) -- Der beliebteste Sommermonat: 53 % der Deutschen reisen im Juli- Mehr als 3 Monate im Voraus: Frühbuchen ist europaweit beliebt- Spanien stellt mit 20 % die meisten Sommerurlauber in Deutschland- Unangefochten: Die beliebteste Destination der Deutschen ist Palma de MallorcaDas führende Online-Reisebüro Opodo (https://www.opodo.de/) hat die Reisetrends für den Sommer analysiert. Die Analyse basiert auf den Flugbuchungsdaten und Suchergebnissen der Plattform und gibt spannende Einblicke in Reisetrends sowie die Top-Reiseziele im Sommer 2025 (https://www.opodo.de/blog/top-sommerreiseziele/).Top 5 Reiseziele deutscher Urlauber im SommerPalma de Mallorca befindet sich unangefochten auf Platz 1 unter den meistgebuchten Reisezielen deutscher Urlauber im Sommer 2025. Dahinter folgen Barcelona, London, Antalya und Athen - ein Mix aus mediterranem Flair, Großstadtatmosphäre und Strandurlaub. Besonders gefragt sind Städte, die sowohl kulturelle Highlights als auch entspannte Badetage ermöglichen.Ein Blick auf die meistgesuchten Ziele zeigt jedoch ein anderes Bild: Fernreiseziele wie Bangkok, Tokio und Denpasar (Bali) stehen bei vielen ganz oben auf der Wunschliste deutscher Reisender - auch wenn sie seltener tatsächlich gebucht werden. Palma de Mallorca ist dabei die einzige Destination, die sowohl in der Buchungs- als auch in der Suchrangliste präsent ist.Top 5 der von deutschen Reisenden gebuchten Urlaubsziele1. Palma de Mallorca2. Barcelona3. London4. Antalya5. AthenTop 5 der von deutschen Reisenden gesuchten Urlaubsziele1. Palma de Mallorca2. Bangkok3. Tokio4. Istanbul5. Denpasar BaliJuli ist beliebtester Monat beim SommerurlaubDie Mehrheit der Sommerbuchungen der deutschen Reisenden für 2025 fällt auf den Juli, der mit 53 % deutlich vor dem August (36 %) liegt. Der frühe September spielt mit 11 % eine untergeordnete Rolle. Daraus lässt sich schließen, dass deutsche Reisende ihren Sommerurlaub bevorzugt frühzeitig im Juli machen - sei es, um Menschenmassen und höhere Preise in der Hochsaison im August zu vermeiden oder aufgrund der Schulferien.Im internationalen Vergleich: Auch bei den europäischen Nachbarn Frankreich (54 %), Spanien (51 %) und Portugal (47 %) wird bevorzugt im Juli verreist. In Italien jedoch sieht das anders aus: Der Juni liegt mit einer Buchungsrate von 37 % vor Juli (32 %) und August (31 %). Auch wenn der Juni leicht führt, verteilen sich die Buchungen der italienischen Reisenden relativ gleichmäßig über die drei Sommermonate.Der frühe Vogel..Deutsche sind FrühbucherBeim Buchungsverhalten zeigt sich eine klare Tendenz: 79 % der deutschen Reisenden buchen ihren Sommerurlaub mehr als 90 Tage vor Abreise, 17 % zwischen 61 und 90 Tagen und nur 4 % zwischen 31 und 60 Tagen im Voraus.Im internationalen Vergleich: In Frankreich (79 %), Spanien (76 %) und Portugal (80 %) wird ebenfalls ähnlich früh gebucht (mehr als 90 Tage vor Abreise). In Italien sind es nur 61%. Hier buchen 21 % zwischen 61 und 90 Tagen vor der Abreise, weitere 14 % zwischen 31 und 60 Tagen zuvor.Reisedauer: Die klassische Urlaubswoche bleibt FavoritBeim Blick auf die Aufenthaltsdauer im Juli und August zeigt sich: Die meisten deutschen Reisenden bleiben zwischen 7 und 13 Tagen - mit einem Anteil von 32 % ist die klassische Urlaubswoche weiterhin die bevorzugte Option. Kürzere Trips von 3 bis 4 Tagen machen 18 % aus, während jeweils 17 % der deutschen Urlauber 14 bis 20 Tage und ebenfalls 17% mehr als 21 Tage verreisen.Im internationalen Vergleich: Urlaube mit einer Aufenthaltsdauer zwischen 7 und 13 Tagen sind auch in den anderen europäischen Ländern die bevorzugte Sommerurlaubs-Länge.Woher kommen die Sommerurlauber?Ein Blick auf die Nationalitäten der Sommergäste in Deutschland zeigt: Der größte Anteil entfällt auf Spanien mit 20 % aller Buchungen. Dahinter folgen Frankreich (15 %), Österreich (11 %), das Vereinigte Königreich und die Schweiz (je 10 %).Im internationalen Vergleich:In Frankreich nehmen deutsche Urlauber mit 15 % den zweiten Platz der Nationalitäten, die den Sommerurlaub dort verbringen, ein.In Spanien sind die Deutschen ebenfalls die zweitstärkste Urlaubergruppe mit 18 %.In Italien belegen die deutschen Urlauber nur den dritten Platz mit 17 %, während Frankreich und Spanien die Plätze eins und zwei belegen.MethodikDie Analysen beruhen auf Flugbuchungs- und Suchdaten der Online-Reisebüromarken des Unternehmens (eDreams, Opodo, GO Voyages und Travellink) für den Zeitraum vom 30. September 2024 bis zum 19. Mai 2025. Der Reisezeitraum ist vom 1. Juli bis zum 15. September 2025.Pressekontakt:eDreams ODIGEO D-A-CHpress.dach@edreamsodigeo.comBetty LemeßierOriginal-Content von: Opodo Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101081/6056174