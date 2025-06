Tönisvorst / Kibaha, Tansania (ots) -"Das hier ist ein Meilenstein für action medeor, mit dem wir zugleich einen wichtigen Beitrag zur Medikamentenversorgung in Tansania leisten" - mit diesen Worten charakterisierte Dr. Thomas Menn, Vizepräsident von action medeor, das neue Medikamentenlager, das jetzt in Tansania feierlich eröffnet wurde. Mit einer Lagerfläche von 850 Quadratmetern, die dem Good Storage and Distribution Standard der WHO entspricht, bietet das neue Lagerhaus ausreichend Platz für Medikamente, medizinische Verbrauchsmaterialien, Krankenhausbedarf sowie medizinische und Laborgeräte. Von Kibaha, einer Stadt nahe Dar es Salaam, wird die "Notapotheke der Welt", wie action medeor auch genannt wird, künftig dafür sorgen, dass hochwertige Gesundheitsprodukte auch entlegene Partnerkrankenhäuser in ländlichen Regionen Tansanias erreichen. "In einem Land, in dem ein erheblicher Teil der Bevölkerung in ländlichen Gebieten lebt und oft nur eingeschränkten Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung hat, ist dies ein wichtiger Beitrag zur Verwirklichung einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung. Und wir sind uns dabei bewusst, dass eine hochwertige Gesundheitsversorgung ein Menschenrecht und kein Privileg ist", sagte Menn bei der Einweihung.Finanziert wurde das neue Medikamentenlager durch die Rottendorf-Stiftung, die den Bau, die Einrichtung und auch den Betrieb des Lagers unterstützt. Die Förderung bezieht sich dabei nicht nur auf die Errichtung des Gebäudes, sondern auch auf den Aufbau und die Umsetzung der Qualitätssicherungssysteme in den nächsten Jahren. "Ziel der Rottendorf-Stiftung ist unter anderem die Förderung mildtätiger Zwecke sowie die Förderung der Forschung. Durch die Förderung des Medikamentenlagers, das internationale Qualitätsstandards erfüllt, möchten wir einen nachhaltigen und spürbaren Beitrag dazu leisten", sagte Dr. Lilian Klewitz-Haas, die Mitglied des Stiftungsvorstands ist und bei der Einweihung persönlich anwesend war. "Für diese visionäre und nachhaltige Unterstützung der Rottendorf-Stiftung sind wir zutiefst dankbar", hob ThomasMenn im Namen von action medeor hervor.Eröffnet wurde neben dem neuen Medikamentenlager zusätzlich noch ein Verwaltungsgebäude, das moderne und professionelle Arbeitsplätze für über 20 Fachkräfte bietet. "Durch die Schaffung hochwertiger technischer Arbeitsplätze, insbesondere in den Bereichen Pharmazie und Medizintechnik, in denen spezielle Fachkenntnisse erforderlich sind, fördern wir nicht nur die Gesundheitsversorgung, sondern auch das Wirtschaftswachstum in der Region", machten Dr. Angela Zeithammer und Christoph Bonsmann für die operative Leitung von action medeor deutlich. Beide betonten: "Es sind das Engagement und die Fachkompetenz unserer Mitarbeiter, die für den Erfolg dieser Vision von zentraler Bedeutung sind. Wir bauen auf ihrer beachtlichen Kompetenz auf und sind uns bewusst, dass es ihr Engagement ist, das die nachhaltige Wirkung unserer Aktivitäten sicherstellt."Die neuen Gebäude in Kibaha setzen schließlich auch neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Sie wurden aus umweltbewussten Materialien errichtet und ihre Architektur spiegelt die Werte Transparenz und Offenheit wider, die action medeor für sich in Anspruch nimmt. "Und über seine physische Struktur hinaus sehen wir action medeor in Kibaha als Zentrum des Wissensaustauschs, als Ort, an dem Ideen entstehen und geteilt werden und an dem Innovationen in der medizinischen Versorgung und im öffentlichen Gesundheitswesen gedeihen können", erläuterten Zeithammer und Bonsmann.Verglichen mit den bescheidenen Bedingungen, unter denen action medeor vor 20 Jahren sein Engagement in Tansania begonnen hatte, sei dies ein riesiger Fortschritt, betonte Thomas Menn. Und er zeigte sich auch persönlich sehr beeindruckt von der Entwicklung: "Als Vizepräsident von action medeor in Deutschland ist es für mich atemberaubend zu sehen, wie all diese gemeinsamen Anstrengungen zur Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung hier in Kibaha Gestalt annehmen", resümierte er. "Lasst uns dies als Symbol für Fortschritt, Partnerschaft und unser gemeinsames Engagement für eine gesündere Zukunft für alle Menschen in Tansania feiern."Pressekontakt:action medeorDr. Markus Bremersmarkus.bremers@medeor.de02156 / 9788-1780152 / 540 421 56Für Fotoanfragen bitte melden!Original-Content von: action medeor e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31394/6056161