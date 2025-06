Düsseldorf (ots) -Naherholung statt Fernreise: Die Staycation - das Urlaubmachen in der näheren Umgebung - hat sich zum festen Bestandteil moderner Reisekultur entwickelt. Gründe sind ein steigendes Nachhaltigkeitsbewusstsein und ein hoher Komfortanspruch. Für eine stilvolle Auszeit in der Nähe empfiehlt GROHE drei Rückzugsorte im deutschsprachigen Raum: das Vabali Spa & Hotel Hamburg, das Hotel Zum Hirschen in Salzburg und den Schweizerhof in Flims. Alle Häuser setzen auf durchdachtes Design, natürliche Materialien - und langlebige GROHE Produkte in ihren Bädern.Vabali Spa & Hotel in Hamburg - DeutschlandDas Vabali Spa & Hotel Hamburg bietet Entspannung wie auf Bali - ganz ohne Langstreckenflug. Umgeben von altem Baumbestand und grünen Wiesen, erwartet Gäste ein großzügiges Wellness-Resort mit 13 Saunen sowie Dampfbädern, Pools und einem Naturteich. Wer länger bleiben möchte, findet im stilvoll eingerichteten Hotel eine Rückzugsoase. Handgefertigte Möbel, edle Stoffe und warme Erdtöne schaffen ein authentisch balinesisches Ambiente. GROHE Essence Armaturen in gebürstetem Cool Sunrise setzen im Spa und in den Bädern elegante Akzente und runden das exklusive Design harmonisch ab. Für ein luxuriöses Duscherlebnis sorgt das GROHE Euphoria System 310, bei dem Nutzer:innen zwischen drei Strahlarten wählen können. Die GROHE EcoJoy Technologie reduziert währenddessen den Wasserverbrauch. Hier verschmelzen Wellness, Natur und fernöstliches Ambiente zu einem einzigartigen Erlebnis.Hotel Zum Hirschen in Salzburg - ÖsterreichDas Hotel Zum Hirschen im lebendigen Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt ist ein Geheimtipp für alle, die Ruhe, Design und Nachhaltigkeit schätzen. Eingebettet in eine üppige Gartenanlage bietet das charmante Vier-Sterne-Haus eine stilvolle Wohlfühlatmosphäre mit warmen Farben, natürlichen Materialien und liebevollen Details. Hochwertige Armaturen der GROHE Essence Linie in gebürstetem Cool Sunrise setzen elegante Akzente in den Zimmern - perfekt für eine entspannte Auszeit mit urbanem Flair und Komfort auf höchstem Niveau. Auch im Spa-Bereich des Hotels können Gäste höchsten Komfort genießen. Das GROHE Rainshower Duschsystem mit SmartControl Bedienung bietet ein entspanntes und luxuriöses Duscherlebnis - dank der individuell einstellbaren Strahlarten perfekt abgestimmt auf die Vorlieben der Gäste.Hotel Schweizerhof mit Badehaus in Flims - SchweizZwischen immergrünen Tannen begrüßt das Romantikhotel Schweizerhof in Flims Ruhesuchende und Aktivurlauber:innen. Das integrierte Natursteinhallenbad bietet einen großen Sauna- und Wellbeing-Bereich sowie Yoga- oder Meditationsorte. Das Spa mit Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine und Fußbad sowie Relax-Zonen im Innenbereich und auf der Terrasse sorgt für pure Erholung. Im Aufenthaltsraum an der Erfrischungstheke gibt es dank GROHE Red Armatur frisch aufgebrühten Tee. Der Boiler liefert sofort bis zu 5,5 Liter kochend heißes Wasser ohne Wartezeit. Zudem fügen sich die GROHE Atrio Waschtischarmaturen in gebürstetem Hard Graphite sowie das GROHE Euphoria Duschsystem mit Thermostatbatterie optimal in das moderne Ambiente ein und ergänzen das Wohlfühl-Erlebnis.Über GROHEGROHE ist eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen. Seit 2014 gehört GROHE zu dem starken Markenportfolio von LIXIL, einem führenden Hersteller von richtungsweisenden Wassertechnologien und Gebäudeausstattung. Um "Pure Freude an Wasser" zu bieten, basiert jedes GROHE Produkt auf den Markenwerten Qualität, Technologie, Design und Nachhaltigkeit.Mit ihren kundenspezifischen Portfolios GROHE QuickFix, GROHE Professional und der Premium-Sub-Brand GROHE SPA bietet die Marke sowohl lebensverbessernde Produktlösungen als auch Services an. Sie alle sind auf die verschiedenen Bedürfnisse von GROHEs professionellen Geschäftspartnern und deren differenzierten Zielgruppen ausgerichtet.Mit Wasser als Kern des Geschäfts trägt GROHE mit einer ressourcenschonenden Wertschöpfungskette zur Impact Strategy (https://www.lixil.com/en/impact/strategy/impact_strategy.html) von LIXIL bei: von der CO2-neutralen* Produktion über die Vermeidung von unnötigem Plastik in den Produktverpackungen bis hin zu wasser- und energiesparenden Produkttechnologien wie GROHE Everstream, einer wasser-recycelnden Dusche.*inkludiert CO2-Kompensationsprojekte, mehr auf grohe-x.com/sustainability (https://www.grohe-x.com/de-de/sustainability).Über LIXILLIXIL (TSE Code 5938) entwickelt richtungsweisende Wassertechnologien und Gebäudeausstattung, die maßgeblich dazu beitragen, alltägliche Herausforderungen zu meistern und die Qualität von Wohnräumen zu verbessern - für jeden, überall. Aufbauend auf unserer japanischen Herkunft entwickeln wir weltweit führende Technologien und nutzen unsere Innovationsstärke, um hochwertige Produkte herzustellen, die das Leben unserer Kunden erleichtern. Das Besondere an LIXIL ist dabei die Art und Weise, wie wir arbeiten: Wir bringen nutzerzentriertes Design, Unternehmergeist und ein verantwortungsvolles Geschäftswachstum in Einklang und legen Wert darauf, den Zugang aller Menschen zu innovativen Technologien und Qualitätsprodukten zu vereinfachen. Unser Ansatz wird durch branchenführende Marken wie INAX, GROHE, American Standard und TOSTEM zum Leben erweckt. Über 53.000 Mitarbeiter in über 150 Ländern sind stolz darauf, Produkte herzustellen, die Teil des täglichen Lebens von mehr als einer Milliarde Menschen sind. 