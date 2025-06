Der chinesische Autohersteller Chery nimmt LG Energy Solution in den kommenden sechs Jahren insgesamt 8 GWh an zylindrischen Batteriezellen ab. Es handelt sich dabei um große Rundzellen mit einem Durchmesser von 46 Millimetern. LG Energy Solution (LGES) hat den Deal mit Chery offiziell am Montag bekanntgegeben. Die Lieferungen sind demnach für sechs Jahre vereinbart und sollen Anfang 2026 beginnen. Eingebaut werden die NMC-Batterien mit den LGES-Rundzellen ...

