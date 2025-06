ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nike vor den am 26. Juni erwarteten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 US-Dollar belassen. Seine Channel-Checks deuteten darauf hin, dass sich der weltweite Umsatzwachstumstrend des US-Sportartikelherstellers in den vergangenen drei Monaten verschlechtert habe, schrieb Jay Sole in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht daher davon aus, dass Nike allenfalls ein "wie erwartetes Ergebnis je Aktie" ausweisen und für das erste Quartal 2025/26 hinter der Konsensschätzung zurückbleiben werde. Mit der Bekanntgabe von Zielen für das neue Geschäftsjahr rechnet er nicht unbedingt./rob/ck/edh



