Erster Durchbruch im Zollstreit zwischen EU und USA - Zeitung

Die EU-Kommission ist nach Informationen des Handelsblatts bereit, einen pauschalen US-Zoll in Höhe von 10 Prozent zu akzeptieren. Auch hochrangige Kommissionsbeamte bestätigten demnach, dass das angestrebte Abkommen mit den USA zur Vermeidung eines Handelskriegs auf einen pauschalen Zoll von 10 Prozent hinauslaufen könnte - allerdings habe die Kommission betont, dass sie einen höheren US-Zoll nur unter klaren Bedingungen und ausdrücklich nicht als dauerhafte Lösung akzeptieren will. Bislang hatten die Verhandler der Kommission auf einem gegenseitigen Zollabbau bestanden. Doch inzwischen habe sich die Einschätzung durchgesetzt, dass US-Präsident Donald Trump an einer Mindestabgabe von 10 Prozent festhalten will, weil er sie zur Gegenfinanzierung seiner geplanten Steuersenkungen benötigt. "Es wird auf einen Zehn-Prozent-Zoll hinauslaufen - das ist wie eine versteckte Steuererhöhung für die Amerikaner", sagte ein Kommissionsbeamter dem Handelsblatt.

June 16, 2025 06:38 ET (10:38 GMT)

