NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering nach Medienberichten, dass Renault-Chef Luca de Meo zu Kering wechselt, auf "Underweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der gute Ruf und die Leistungen von De Meo in einer ebenfalls schwierigen Branche seien indes bemerkenswert und sollten ein gutes Zeichen für einen tiefgreifenden Neustart bei dem Luxusgüterkonzern sein, schrieb Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2025 / 09:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / 09:52 / BST





ISIN: FR0000121485

