NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Richard Chamberlain befasste sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit potenziellen Bestandsrisiken europäischer Modehändler. Die gemeldeten Lagerbestände in diesem Sommer liefen seinen Absatzprognosen voraus, schrieb der Experte. Er bevorzugt weiterhin attraktiv bewertete Unternehmen mit strukturellen Vorteilen und einem stärkeren Selbsthilfepotenzial, wie Zalando und Marks & Spencer. Für die beiden größten Modeketten Inditex und H&M zeigte er sich weiterhin vorsichtig./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2025 / 17:57 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / 00:45 / EDT



