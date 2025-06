NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Porsche AG von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 61 auf 37 Euro gesenkt. Seine Hauptsorge mit Blick auf den Sportwagenhersteller gelte dem Umsatz, schrieb Horst Schneider in einer am Montag vorliegenden Studie. Während der Konsens immer noch ein leichtes Erlöswachstum für 2026 und 2027 erwarte, rechne er mit einem moderaten Umsatzminus. Den absoluten Abwärtstrend der Aktie betrachtet er als begrenzt. Dennoch dürfte das Papier ein relativer Underperformer im Vergleich zum Sektor bleiben./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2025 / / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PAG9113

© 2025 dpa-AFX-Analyser