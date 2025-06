Mit großer Trauer teilt The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) mit, dass sein emeritierter Vorsitzender Leonard A. Lauder am 14. Juni im Alter von 92 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben ist.

Leonard Lauder wurde 1933 in New York City als ältester Sohn von Estée and Joseph H. Lauder, den Gründern von The Estée Lauder Companies, geboren. Er war Absolvent der Bronx High School of Science, der Wharton School der University of Pennsylvania und der Officer Candidate School der United States Navy. Lauder studierte an der Graduate School of Business der Columbia University. Er diente als Leutnant in der US-Navy und als Reservist der Navy, wofür er später den Distinguished Alumni Award von der U.S. Navy Supply Corps Foundation erhielt. Lauder trat 1958 offiziell in das Estée Lauder-Unternehmen ein und spielte über sechs Jahrzehnte hinweg als Visionär und Innovator eine Schlüsselrolle bei der Umwandlung des Unternehmens von einer Handvoll Produkte, die unter einer einzigen Marke in US-Geschäften verkauft wurden, in das heutige weltweit führende Multi-Marken-Unternehmen für Prestige-Schönheitsprodukte.

"Mein Vater setzte sich sein ganzes Leben lang unermüdlich dafür ein, die Schönheitsbranche aufzubauen und zu verändern. Er leistete Pionierarbeit bei vielen der Innovationen, Trends und Best Practices, die heute grundlegend für die Branche sind", sagte William P. Lauder, Sohn und Vorsitzender des Board of Directors von The Estée Lauder Companies. "Er war der großzügigste Mensch, den ich je gekannt habe. Er glaubte, dass Kunst und Bildung jedem zugänglich sein sollten, und engagierte sich im Kampf gegen Krankheiten wie Alzheimer und Brustkrebs. Vor allem aber war mein Vater ein Mensch, der jedem mit Freundlichkeit begegnete. Sein Einfluss war enorm. Er war davon überzeugt, dass unsere Mitarbeiter das Herz und die Seele unseres Unternehmens sind, und sie verehrten ihn und schätzten die Momente, die sie mit ihm verbrachten. Seine Herzlichkeit und Rücksichtnahme haben unser Unternehmen, die Branche und natürlich auch unsere Familie geprägt. Gemeinsam mit meiner Familie, The Estée Lauder Companies und den unzähligen Menschen, die er berührt hat, feiern wir sein außergewöhnliches Leben."

Leonard Lauder war President of The Estée Lauder Companies von 1972 bis 1995 und Chief Executive Officer von 1982 bis 1999. Er wurde 1995 zum Vorsitzenden ernannt und behielt diese Position bis Juni 2009. Während seiner gesamten Amtszeit im Unternehmen stellte Lauder den Status quo stets infrage und realisierte innovative Verkaufs- und Marketingprogramme, die die Schönheitsbranche revolutionierten. Er gründete das erste Forschungs- und Entwicklungslabor des Unternehmens, führte auf jeder Ebene ein fachkundiges Management ein und war die treibende Kraft hinter der internationalen Expansion von The Estée Lauder Companies, was zur exponentiellen Steigerung von Umsatz und Gewinn des Unternehmens beitrug.

Als legendärer Markenentwickler leitete Lauder die Einführung vieler Marken, darunter Aramis, Clinique und Lab Series. Bis zu seinem Tod spielte er eine Schlüsselrolle in der Akquisitionsstrategie des Unternehmens und war maßgeblich an den Übernahmen von Aveda, Bobbi Brown, Jo Malone London, La Mer und M·A·C beteiligt.

Im Namen von The Estée Lauder Companies sagte Stéphane de La Faverie, President und Chief Executive Officer: "Leonard Lauder wurde von vielen geliebt und wird uns zutiefst fehlen. Für die Mitarbeiter von The Estée Lauder Companies war er eine Inspiration und ein Held. Für die Branche war er eine Ikone und ein Pionier, der sich weltweit Respekt verschaffte. Seine Energie und seine Vision haben unser Unternehmen maßgeblich geprägt und werden es über Generationen hinweg tun. Er war eine zutiefst mitfühlende Führungspersönlichkeit und kümmerte sich aufrichtig um jede einzelne Person im Unternehmen. Ich empfinde es als Privileg, mit Leonard gearbeitet und von ihm gelernt zu haben er war der beste Mentor, den ich mir vorstellen kann. Er wird uns allen in Erinnerung bleiben."

Während seiner langjährigen Tätigkeit als Chairman Emeritus war Lauder eng in die Geschäfte und den täglichen Betrieb des Unternehmens involviert. Bis zu seinem Tod hatte er eine ständige Präsenz in der globalen Firmenzentrale von The Estée Lauder Companies in New York sowie in unseren Geschäften und an unseren Verkaufsstellen auf der ganzen Welt. Lauder betrachtete seine Kollegen als Mitglieder seiner Familie und behandelte sie auch so. Die Werte, die das Unternehmen weiterhin auszeichnen, sind die Werte, an die er so fest glaubte und die er verkörperte, insbesondere Großzügigkeit und Freundlichkeit gegenüber allen. Seine inoffizielle Funktion als "Chief Teaching Officer" von The Estée Lauder Companies war die Rolle, auf die Lauder wahrscheinlich am meisten stolz war. Er glaubte, dass der Reichtum eines Unternehmens seine Mitarbeiter sind, und konzentrierte sich auf die Betreuung und Förderung der vielfältigen Talente des Unternehmens. Er schrieb Anerkennung und Dankbarkeit hohe Bedeutung zu und war ein unermüdlicher Fürsprecher der Mitarbeiter. Als die weltweite Pandemie im Jahr 2020 ausbrach, war Lauder maßgeblich an der Einrichtung des ELC Cares Employee Relief Fund beteiligt, um das physische, mentale und emotionale Wohlbefinden der Mitarbeiter und ihrer Familien zu unterstützen.

Leonard Lauder engagierte sich stark in der medizinischen Forschung, im Bildungswesen, in der Kunst, in der Außenpolitik und in der Philanthropie und seine Beiträge in diesen Bereichen waren transformativ.

Lauder setzte sich leidenschaftlich für den öffentlichen Zugang zu Kunst und Museen ein und vertrat die Philosophie, dass die Hauptaufgabe eines Sammlers darin bestehe, Kunst zu bewahren, nicht zu besitzen. Als langjähriger Unterstützer des Metropolitan Museum of Art (das Met) vermachte er dem Museum im Jahr 2013 seine 78 Werke umfassende Sammlung kubistischer Kunst die größte einzelne Schenkung in der Geschichte des Met. Später fügte er diesem Vermächtnis noch fünf bedeutende Werke hinzu. Im Zusammenhang mit der Schenkung seiner Kubismus-Sammlung half er bei der Gründung des Leonard A. Lauder Research Center for Modern Art am Met, um ein umfangreiches Programm an Stipendien, fokussierten Ausstellungen und öffentlichen Vorträgen zu ermöglichen. Neben seiner prominenten Präsenz am Met war er auch Chairman Emeritus und von 1977 bis 2011 Kurator des Whitney Museum of American Art. Zeit seines Lebens spendete er Kunstwerke und unterstützte Kuratorenstellen sowie Forschungsabteilungen für zahlreiche Institutionen.

Lauder setzte sich über viele Jahre hinweg für die Krebsforschung ein und war Ehrenvorsitzender des Board of Directors der Breast Cancer Research Foundation der Organisation, die seine geliebte, verstorbene Ehefrau Evelyn H. Lauder 1993 gegründet hatte. Zudem engagierte er sich im Kampf gegen Alzheimer. Gemeinsam mit seinem Bruder Ronald S. Lauder gründete und leitete er die Alzheimer's Drug Discovery Foundation, die wegweisende Arzneimittelforschung unterstützt. Lauder blieb bis zu seinem Tod aktiv in diese Organisationen, die ihm ganz besonders am Herzen lagen, eingebunden.

Im Gedenken an seinen Bruder sagte Ronald S. Lauder, Chairman, Clinique Laboratories, LLC bei The Estée Lauder Companies: "Leonard war ein wundervoller Bruder und ein hingebungsvoller Ehemann, Vater, Großvater, Urgroßvater, Onkel, Kollege und Freund. Doch sein Vermächtnis reicht weit über das Herz unserer Familie hinaus. Sein Einfluss wird dank seiner unermüdlichen Philanthropie, seines Engagements und seiner Kreativität bei der Bewältigung einiger der größten Herausforderungen der Welt noch Generationen lang spürbar sein. Die Zahl der Menschen, die er durch all seine Unternehmungen berührt und positiv beeinflusst hat, ist unermesslich. Seine Leidenschaft und Großzügigkeit haben uns alle inspiriert, und es gibt keine Worte, um auszudrücken, wie sehr wir ihn vermissen werden."

"Mein Vater war ein außergewöhnlicher Mensch ein führender Unternehmer, ein engagierter Philanthrop und ein zutiefst liebevoller Vater, Großvater und Urgroßvater", sagte Gary M. Lauder, Sohn und Mitglied des Board of Directors von The Estée Lauder Companies. "Seine Energie, sein scharfer Verstand und sein großzügiger Geist haben das Leben so vieler Menschen weltweit berührt. Für mich persönlich war er stets eine Quelle der Ermutigung, der Weisheit und der Liebe. Sein Vermächtnis ist enorm, nicht nur in der Schönheitsbranche, sondern auch in den unzähligen Menschenleben, die durch seine Wohltätigkeitsbemühungen und sein leidenschaftliches Engagement für Kunst, Bildung und Gesundheitswesen verbessert wurden. Er war nicht nur hochgeachtet und bewundert, sondern wurde auch von seinen Mitarbeitern und Kollegen verehrt. Diese Zuneigung ist für mich besonders. Während wir um seinen Verlust trauern, feiern wir auch sein außergewöhnliches Leben, seine bleibenden Beiträge und die Werte, die er uns allen vermittelt hat: Integrität, Neugierde und die Bedeutung, etwas zurückzugeben. Er wird uns mehr fehlen als Worte ausdrücken können."

Leonard Lauder glaubte an den Wert von Bildung und unterstützte eine Vielzahl akademischer Einrichtungen. Er war emeritierter Treuhänder der University of Pennsylvania und gemeinsam mit seinem Bruder Ronald Gründungsmitglied des Board of Governors des Joseph H. Lauder Institute of Management and International Studies. Seine Leidenschaft für Bildung erstreckte sich auch auf den öffentlichen Bereich: So unterstützte er mehrere Schulen im Großraum New York und wurde 2017 in die Hall of Fame der Bronx High School of Science aufgenommen. Als die Pandemie im Jahr 2020 den akuten Mangel an hochwertiger Primärversorgung in benachteiligten Gemeinden in den USA deutlich machte, arbeitete Lauder mit der University of Pennsylvania zusammen, um ein kostenfreies Programm zur Ausbildung von Pflegefachkräften ins Leben zu rufen. Seine Spende in Höhe von 125 Millionen US-Dollar die größte Zuwendung, die jemals einer amerikanischen Pflegeschule gemacht wurde ermöglichte das Leonard A. Lauder Community Care Nurse Practitioner Program an der University of Pennsylvania.

Lauder setzte sich zeitlebens dafür ein, den Dialog zwischen Regierungen, politischen und nicht-staatlichen Organisationen sowie dem öffentlichen und privaten Sektor zu fördern, da er der Meinung war, dass dieser interdisziplinäre Dialog entscheidend für den Fortschritt ist. Er war Mitglied des Council on Foreign Relations und als Chairman Emeritus sowie lebenslanges Vorstandsmitglied des Aspen Institute tätig. Er empfand den öffentlichen Dienst als Pflicht und war später, zusätzlich zu seiner Zeit bei der US-Navy, von 1983 bis 1987 im Beratungsausschuss für Handelsverhandlungen unter Präsident Ronald Reagan tätig.

Im Laufe seines Lebens wurde Lauder mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, einschließlich "Lone Sailor"-Award der U.S. Navy Supply Corps Foundation, "Légion d'Honneur" der französischen Regierung, "Women's Leadership Award" des Lincoln Center Corporate Fund Women's Leadership Council sowie "Palazzo Strozzi Renaissance Man of the Year"-Award. Im Jahr 2020 wurde er vom World Retail Congress in die Retail Hall of Fame aufgenommen.

In Anerkennung ihres langjährigen Engagements für Philanthropie und den öffentlichen Dienst erhielt die Familie Lauder 2011 die angesehene Carnegie Medal of Philanthropy. Im Jahr 2014 wurde Lauder von der New York Landmarks Conservancy als "Living Landmark" gewürdigt. Leonard Lauder und Glickman Lauder erhielten 2016 zudem den "Gordon Parks Foundation Patron of the Arts"-Award.

Lauder teilt viele der Lektionen, die er in der Wirtschaft und im Leben gelernt hat, in seinem 2020 unter großem Beifall veröffentlichten Memoir The Company I Keep: My Life in Beauty

Von 1959 bis zu ihrem Tod im Jahr 2011 war Leonard Lauder mit Evelyn H. Lauder verheiratet, Senior Corporate Vice President von The Estée Lauder Companies und Gründerin der Breast Cancer Research Foundation. Am 1. Januar 2015 heiratete Lauder Judy Glickman Lauder, eine Philanthropin und international anerkannte Fotografin, deren Werke in über 300 öffentlichen und privaten Sammlungen vertreten sind, darunter das J. Paul Getty Museum, das Whitney Museum of Art, das Metropolitan Museum of Art und das United States Holocaust Museum. Lauder schätzte sich glücklich in der Liebe und glaubte, dass der Blitz tatsächlich zweimal einschlagen könnte.

Von Anfang an war Leonard Lauder seiner Familie treu ergeben. Er liebte seine Eltern und verehrte seinen Bruder Ronald sowie die Familie, die Ronald gemeinsam mit Jo Carole aufgebaut hat. Seine Nichten und deren Familien lagen ihm besonders am Herzen. Seiner Frau Judy war er dankbar dafür, dass sie seinen Familienkreis erweiterte, und er schätzte seine Stiefkinder und deren Familien. Vor allem aber war er unglaublich stolz auf seine beiden Söhne, deren Familien sowie auf seine Enkel- und Urenkelkinder. Er liebte sie von ganzem Herzen.

Lauder war ein wahrer Visionär, eine furchtlose Führungspersönlichkeit und ein geschätzter Freund für so viele. Er war das Leitbild unseres Unternehmens und der Nordstern einer ganzen Branche. Die Welt ist ein besserer Ort, weil Leonard Lauder ein Teil von ihr war. The Estée Lauder Companies spricht der gesamten Familie Lauder in dieser äußerst schweren Zeit ihr tiefstes Beileid aus.

Leonard Lauder hinterlässt seine Frau Judy Glickman Lauder, seinen Sohn William P. Lauder, seinen Sohn Gary M. Lauder und dessen Frau Laura Lauder, fünf Enkelkinder, Rachel, Danielle, Djuna-Bear, Joshua, Eliana, zwei Urenkel, viele Stiefkinder und Stiefenkel, sowie seinen Bruder Ronald S. Lauder und dessen Frau Jo Carole Lauder, und deren Töchter Aerin Lauder und Jane Lauder.

Eine private Trauerfeier findet für die Familie und Freunde statt. Wer möchte, kann anstelle von Blumen eine Spende an die Breast Cancer Research Foundation und die Alzheimer's Drug Discovery Foundation tätigen.

