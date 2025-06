München (ots) -Die Gäste:Roland Berger (Unternehmens- und Politikberater)Sandra Navidi (USA-Expertin und Autorin)Fabian Schmidt (saß in US-Abschiebehaft)Matthias Deiß (ARD-Hauptstadtstudio)Katharina Hamberger (Deutschlandfunk)Hans-Ulrich Jörges (Kolumnist und Autor)Trumps rigide AbschiebepraxisIm Gespräch die USA-Expertin und Autorin Sandra Navidi und der deutsche Staatsbürger Fabian Schmidt, der zwei Monate in Abschiebehaft saßHoffnung für die deutsche WirtschaftIm Studio der langjährige Unternehmens- und Politikberater Roland BergerEs kommentieren: der der stellvertretende Leiter des ARD-Hauptstadtstudios Matthias Deiß, die Hauptstadtkorrespondentin des Deutschlandfunks Katharina Hamberger und der Kolumnist und Journalist Hans-Ulrich Jörges"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6056341