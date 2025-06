NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Richard Chamberlain befasste sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit potenziellen Bestandsrisiken europäischer Modehändler. Die gemeldeten Lagerbestände in diesem Sommer liefen seinen Absatzprognosen voraus, schrieb der Experte. Er bevorzugt weiterhin attraktiv bewertete Unternehmen mit strukturellen Vorteilen und einem stärkeren Selbsthilfepotenzial, wie Zalando und Marks & Spencer. Hugo Boss hält er für ein gutes Unternehmen, das im Premium-Segment immer noch Marktanteile gewinne./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2025 / 17:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / 00:45 / EDT

DE000A1PHFF7