Wien (www.fondscheck.de) - Maike Kolbeck, bei DJE Kapital bisher verantwortlich für den Bereich Kommunikation & Marketing und Pressesprecherin, verlässt das Unternehmen zum 30. Juni 2025, um eine Professur an der Hochschule Landshut anzutreten, so die Experten von FONDS professionell.Das teile der Vermögensverwalter aus Pullach bei München mit. Kolbeck und DJE würden "auch künftig in engem Austausch" bleiben, heiße es in einer Pressemitteilung, etwa "im Rahmen von gemeinsamen Projekten mit Studierenden". Die PR-Manager-Position werde neu besetzt. ...

