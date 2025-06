EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.06.2025 / 13:54 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Im Zeitraum vom 9. Juni 2025 bis einschließlich 13. Juni 2025 hat die Scout24 SE insgesamt 19.764 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 3. April 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde. Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut. Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft: Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück

Gewichteter Durchschnittskurs

Handelsplattform

(MIC Code)

09.06.2025 1.321 119,2332 CEUX 09.06.2025 448 119,3467 TQEX 09.06.2025 1.022 119,2181 XETA 10.06.2025 2.147 118,2761 CEUX 10.06.2025 1.233 117,9966 TQEX 10.06.2025 1.403 118,1680 XETA 11.06.2025 1.882 118,5782 CEUX 11.06.2025 1.374 118,6263 TQEX 11.06.2025 739 118,6781 XETA 12.06.2025 1.911 118,3806 CEUX 12.06.2025 210 118,1943 TQEX 12.06.2025 1.421 118,3435 XETA 13.06.2025 2.097 117,3274 CEUX 13.06.2025 1.268 117,4243 TQEX 13.06.2025 1.288 117,4812 XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 7. April 2025 bis einschließlich 13. Juni 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 82.193 Aktien. Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-april-2025 veröffentlicht. Berlin, 16. Juni 2025 Scout24 SE Der Vorstand



