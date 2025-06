Hamburg (ots) -Wann wirkt interne Kommunikation? Wenn der Content Aufmerksamkeit erregt, aufklärt und Spaß macht. In diesem sechsteiligen Online-Workshop erfahren Sie, welche Inhalte Mitarbeitende wirklich interessieren, inspirieren und motivieren. Text-Profi Matthias Kutzscher erklärt, wie Sie schnell und sicher Top-Formate sowie exzellente Inhalte für digitale/mobile, audiovisuelle und gedruckte Medien der internen Kanäle gestalten.- Termine: 26. August bis 30. September 2025, jeweils am Dienstagvormittag von 09:00 - 11:00 oder von 09:00 - 12:00 Uhr.- Informationen und Anmeldung (https://www.newsaktuell.de/pdf/erfolgreich_texten__interne_kommunikation.pdf) (pdf)- Anmeldung per E-Mail an academy@newsaktuell.deKurze Theorie-Module, Arbeitsblätter, Praxis-Sessions und Best Cases liefern innovatives und klassisches Handwerkszeug für die Praktiker der internen Kommunikation. Holen Sie sich viele wertvolle Tipps und optimieren Sie Ihre tägliche Content-Arbeit.Inhalte im Überblick- Themen-Check: Welche Inhalte bei Mitarbeitenden gut ankommen- Information: Fakten und Daten spannend präsentieren- Wissen: Kenntnisse und Erfahrungen attraktiv vermitteln- Wertung: Starke Interviews und Dialog-Formate entwickeln- Motivation: Wann Storys, Reportagen und Portraits positiv wirken- Reaktion: Wann Mitarbeitende kommentieren, empfehlen oder teilenKey Facts- Termine: 26. August bis 30. September 2025, jeweils am Dienstagvormittag von 09:00 - 11:00 oder von 09:00 - 12:00 Uhr.- Leitung: Matthias Kutzscher, Redakteur, Content-Architekt und Kommunikationsberater- Veranstalter: news aktuell Academy.- Teilnahmegebühr: 890 Euro zzgl. MwSt. / 1.059,10 Euro inkl. MwSt.- Anmeldung via E-Mail an: academy@newsaktuell.de.- Begrenzte Teilnahmeplätze! Anmeldung erbeten bis zum 8. August 2025- Gruppengröße: mindestens sechs, maximal 16 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröße ist eine Absage oder Terminverschiebung vorbehalten.- Stornierung: Bis zum 12. August 2025 kostenfrei möglich.- Durchführung: online via zoom.- Ansprechpartner für Rückfragen: Marcus Heumann, academy@newsaktuell.de, Tel.: 040 / 4113 32845.Programm und AblaufWoche 1: Dienstag, 26. August 2025, 9:00 - 11:00 UhrThemen-Check: Welche Inhalte bei Mitarbeitenden gut ankommen- Information: Journalistische Nachrichtenwerte für Planungen nutzen. Sie lernen Content-Cluster für Ereignisse kennen.- Inspiration: Die "People Experience" als IK-Ansatz wählen. Sie erfahren alles über Themen-Cluster für den "Employee Life Cycle".- Unterhaltung: Kognitive Leichtigkeit als Schlüssel für Dialogerfolg verstehen. Sie erforschen Formate-Cluster für spielerische, emotionale Inhalte.Woche 2: Dienstag, 2. September 2025, 09:00 - 12:00 UhrInformation - Fakten und Daten spannend präsentieren- News für digitale, audiovisuelle und gedruckte Medien texten: Was Sie unterscheiden müssen.- Perfekte Berichte verfassen: Wie Sie anfangen, strukturieren und Leser:innen packen.- Zahlen präsentieren: So bereiten Sie Werte, Mengen und Kursbewegungen spannend auf.- Mit Daten Geschichten prägen: so erzählen Sie einfach anders.Woche 3: Dienstag, 9. September 2025, 09:00 - 11:00 UhrWissen - Kenntnisse und Erfahrungen attraktiv vermitteln- Einblick: Wie Sie das Konzept des "Social Proof" in der internen Kommunikation mit Leben füllen.- Überblick: So binden Sie Mitarbeitende clever ein.- Ausblick: So konzipieren und erstellen Sie überzeugende- Erfolgsgeschichten- Projekt-Storys- TestimonialsWoche 4: Dienstag, 16. September 2025, 09:00 - 11:00 UhrWertung - Starke Interviews und Dialog-Formate entwickeln- Das Interview- Qualitätskriterien kennen lernen- Interviewstrategien festlegen- Fragevarianten lernen- 12 Formate für interne Medien prüfen- Lösungen für Cross-Media-Publishing testen- Erfolgreiche Umfragen, Aufrufe und Peer-Moderation aufsetzenWoche 5: Dienstag, 23. September 2025, 09:00 - 12:00 UhrMotivation - Wann Storys, Reportagen, Portraits positiv wirkenDie Story/Storytelling- Prinzipien überzeugender Geschichten- Tipps für Konzept & Erstellung- Exkurs ScrollytellingDie Reportage- Richtig einsteigen- Spannungsbogen aufbauen- Elegant aussteigenDas Portrait- Die wichtigsten Tipps für "Personenbilder"- Wie Sie die persönliche Note entfaltenWoche 6: Dienstag, 30. September 2025, 09:00 - 11:00 UhrReaktion - Wann Mitarbeitende kommentieren, empfehlen oder teilen- Die wichtigsten Merkmale von Kommentarstrategien in der internen Kommunikation- Wie Sie "offensichtliche" Diskurse anfachen- Wann "Lead"-Anker Reaktionen hervorrufen- Wie Sie mit "Trigger"-Wörtern anschubsen können- Welche "Call-to-Action" wirken- Warum Prinzipien des "Boulevard" wichtig sind- Die "Ideen-Börse" für möglichst viele Reaktionen- Check out und Abschluss des WorkshopsDieser Workshop richtet sich an Mitarbeitende in Unternehmenskommunikation, HR, Interner Kommunikation, Change Kommunikation, Intranet-Redaktion sowie Corporate-Culture- & Event-Management. Die Inhalte sind branchenübergreifend konzipiert und richten sich an Themenverantwortliche in Unternehmen, Verbänden und Organisationen.Referent Matthias Kutzscher (https://journalist-kutzscher.com/) ist freier Redakteur, Kommunikationsberater und Dozent. Als erfahrener Content-Architekt gestaltet er Dialog-Instrumente sowie Inhalte für Unternehmen und Organisationen. Der gebürtige Düsseldorfer volontierte bei der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Als Redakteur arbeitete er für Newsdienste, Fachmagazine, Web-Medien und PR-Agenturen. Mehr als zehn Jahre leitete der Kommunikationsexperte die PR-Agentur MK-Kom. Danach war er Geschäftsführer der Marketingagentur Sition GmbH. Kutzscher ist Dozent an verschiedenen Akademien sowie Bildungsinstituten. 