Das Projekt Tharsis erstreckt sich über sieben Mineral-Claims mit 8.750 Hektar Gesamtfläche

16. Juni 2025, Calgary, Alberta -/ IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS60) ("Pan American" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Northern Critical Minerals Corp. ("NCM") eine endgültige Optionsvereinbarung (die "Vereinbarung") abgeschlossen hat, wonach Pan American das Recht gewährt wird, eine bis zu 100%ige Beteiligung am Projekt Tharsis (das "Projekt") in den kanadischen Nordwest-Territorien zu erwerben.

Das Projekt besteht aus sieben Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von 8.750 Hektar und erstreckt sich über den höffigen Squalus Lake Alkaline Complex (SLAC). Das Projekt befindet sich etwa 180 Kilometer nordnordöstlich von Yellowknife und 55 Kilometer südöstlich von Wekweètì. Bei den bisherigen Explorationsarbeiten konnten das Vorkommen von karbonatithaltigem Gestein und das Potenzial für die Auffindung einer damit verbundenen Mineralisierung von Seltenerdmetallen (REE) und Elementen mit hoher Feldstärke (HFSE) bestätigt werden.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung kann Pan American in vier Phasen eine 100%ige Beteiligung am Projekt Tharsis erwerben. Dazu muss das Unternehmen über einen Zeitraum von vier Jahren Barzahlungen in Gesamthöhe von 400.000 $ leisten, 800.000 Stammaktien begeben und Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 5 Millionen $ finanzieren, und zwar wie folgt:

Phase Barmittel Aktien Explorationsausgaben Datum Zu erwerbender Anteil 1 100.000 $ 200.000 500.000 $ 31. Dezember 2025 25 % 2 100.000 $ 200.000 1.500.000 $ 31. Dezember 2026 50 % 3 100.000 $ 200.000 1.500.000 $ 31. Dezember 2027 75 % 4 100.000 $ 200.000 1.500.000 $ 31. Dezember 2028 100 %

Während des Optionszeitraums wird NCM als Betreiber des Projekts Tharsis fungieren und die Explorationsaktivitäten in Abstimmung mit Pan American leiten. Nach Abschluss der vierten Phase wird Pan American eine 100 %ige Beteiligung am Projekt Tharsis halten, die Gegenstand einer 2%igen Net Smelter Return-(NSR)-Royalty zugunsten von NCM ist, von der die Hälfte (1 %) für 1 Million $ zurückgekauft werden kann.

Das Projekt umfasst den SLAC, einen Intrusionskomplex aus dem Proterozoikum, der ringförmige und im Kern auftretende Karbonatitintrusionen aufweist. Karbonatitintrusionen sind weltweit für ihr Potenzial bekannt, eine hochgradige Mineralisierung von leichten Seltenerdmetallen (LREE) zu beherbergen. Das Projekt befindet sich nordnordöstlich von Yellowknife und ist per Hubschrauber und Wasserflugzeug erreichbar. Im Rahmen der bisherigen Explorationsarbeiten absolvierte NCM detaillierte geochemische Probenahmen und eine hochauflösende magnetische Messung mit einer Drohne. Das Projekt weist starke magnetische Anomalien auf, von denen angenommen wird, dass sie zonierte Karbonatitphasen darstellen, wobei obertägige Gesteinsproben erhöhte REE- und HFSE-Konzentrationen enthielten. Die Mineralisierung steht in räumlichem Zusammenhang mit mega-kristallinen, Fenit-Alterationszonen mit Pyroxenanreicherung und schmalen Karbonatitgängen, die als oberirdischer Ausdruck eines tief reichenden Intrusionssystems interpretiert werden. Diese Art der Alteration und Mineralisierung ist mit anderen weltweit bedeutenden REE-Lagerstätten vergleichbar und stellt ein vorrangiges Ziel für zukünftige Explorationsarbeiten und Bohrungen dar.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt. Dr. Suchan hat die Daten im Rahmen einer umfassenden Prüfung der Bohrprotokolle, Kernproben und geologischen Interpretationen verifiziert.

Eine Erörterung der Datenverifizierungs- und QA/QC-Verfahren und -Prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel TECHNICAL REPORT On the Big Mack Property Kenora Mining District Northwestern Ontario, Canada, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC: PAANF) (FWB: SS60) ist ein Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten mit Batterie- und sonstigen kritischen Metallvorkommen in Nordamerika befasst.

Das Unternehmen hat in Kanada mit Magabra Resources eine Optionsvereinbarung abgeschlossen, welcher zufolge es eine 75%ige Beteiligung am Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora (Ontario), erworben hat. Das Unternehmen hat das Recht, einen weiteren Anteil von 15 % zu erwerben, womit sich die Gesamtbeteiligung auf 90 % belaufen würde. Darüber hinaus ist Pan American eine Optionsvereinbarung mit Northern Critical Minerals Corp. eingegangen, um bis zu 100 % der Eigentumsanteile am Seltenerdmetallprojekt Tharsis in den Nordwest-Territorien zu erwerben. Das Projekt beherbergt den Squalus Lake Alkaline Complex, eine karbonatithaltige Intrusion aus dem Proterozoikum, die Potenzial für die Auffindung von Seltenerdmetallen und Elementen mit hoher Feldstärke bietet.

Für das Board of Directors:

Adrian Lamoureux

CEO

Kontaktdaten:

Tel: (587) 885-5970

E-Mail: mailto:info@panam-energy.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, eine Beteiligung am Projekt zu erwerben, und das geologische Potenzial des Projekts im Allgemeinen, sowie zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterworfen, einschließlich derjenigen, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80003Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80003&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA69783Y2024Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19477213-pan-american-energy-unterzeichnet-optionsvereinbarung-erwerb-100-igen-beteiligung-projekt-tharsis-nordwest-territorien