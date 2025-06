Nach der fulminanten Rally der US-Aktienmärkte in den letzten Wochen mussten diese am Freitag einen Rückschlag hinnehmen. Der Angriff Israels auf den Iran führte kurzzeitig zu Turbulenzen an den Märkten. Während der Gold- und Ölpreis hochsprangen, gaben Aktien nach. Doch schon zu Beginn dieser Woche ist eine Erholung zu beobachten. War es das also schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...