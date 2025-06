kundenservice@finanzen100.de

Die US-Börsen wurden am Freitag von der Eskalation in Nahost belastet. Während die Ölpreise stiegen, waren Staatsanleihen und Gold als sichere Assets vermehrt gefragt. Der Dow Jones gab um 1,79 % auf 42.197 Punkte nach und der marktbreite S&P 500 sank um 1,13 % auf 5.976 Punkte. Der Technologieindex Nasdaq 100 beendete den Handel mit einem Minus von 1,29 % bei 21.631 Punkten. An den deutschen Börsen stand heute Morgen die Lage in Nahost und die Entwicklung des Ölpreises im Blickpunkt. Die für den weltweiten Öltransport wichtige Straße von Hormus ist derzeit weiter offen. Die Marktteilnehmer gehen unterdessen davon aus, dass der militärische Konflikt zwischen Israel und dem Iran nicht weiter eskaliert. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,23 % und stieg im weiteren Verlauf bis rund 23.570 Punkte.