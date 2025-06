Hamburg (www.anleihencheck.de) - Bei ihrer anstehenden Sitzung wird die US-Zentralbank Federal Reserve (FED) ihren 'Wait-and-Wait-Modus' beibehalten und die Leitzinsspanne unverändert bei 4,25 bis 4,50 Prozent belassen, so Dr. Felix Schmidt, Senior Economist bei Berenberg.Denn bisher hätten sich die US-Zölle bei der Inflation zwar noch kaum bemerkbar gemacht, doch dies werde sich in den kommenden Monaten ändern. Die Preise seien in den USA bisher noch nicht gestiegen, da US-Unternehmen vor der Erhöhung der Zölle große Mengen importiert hätten, die derzeit noch abverkauft würden. Bald würden sich die Lager aber leeren und neue Warenimporte aufgrund der Zölle teurer sein. Diese Kosten würden zumindest teilweise an die Verbraucher weitergegeben, sodass die Preise wieder stärker anziehen würden. Zusätzlich inflationstreibend würden sich die zuletzt aufgrund der Eskalation im Nahen Osten gestiegenen Ölpreise auswirken. Nach einem sehr langen Kampf gegen die Inflation werde die FED daher kein Risiko eingehen und ihre restriktive Geldpolitik fortsetzen. Nicht zuletzt, weil die US-Wirtschaft weiterhin robust erscheine und es der US-Notenbank somit ermögliche, sich weiterhin voll auf die Inflationsbekämpfung zu fokussieren. Es sei daher weder für die anstehende FED-Sitzung noch für den restlichen Jahresverlauf mit weiteren Zinssenkungen zu rechnen, auch wenn sich FED-Chef Jerome Powell aufgrund der derzeit sehr unsicheren Zeiten alle Optionen offenhalten werde. (16.06.2025/alc/a/a) ...

