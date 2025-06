MAN gibt den offiziellen Startschuss für die Serienproduktion seiner Elektro-Lkw des Typs eTruck. Ab sofort stellt die Belegschaft im Werk München sowohl Elektro- als auch Diesel-Lkw in einer vollintegrierten Mischproduktion auf einer Linie her. Bis Jahresende will MAN die ersten 1.000 Elektro-Lkw ausliefern. Den Serienstart des eTruck - in den Ausprägungen eTGX, eTGS und eTGL - hat MAN lange vorbereitet. So haben die Münchner im Vorfeld der nun ...

