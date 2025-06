Wenn der Silberpreis in den vergangenen Jahrzehnten in Bewegung gekommen ist, dann wurde es immer explosiv. In den zurückliegenden 50 Jahren gab es zwei äußerst dynamische Phasen, in den denen sich der Silberpreis binnen weniger Monate verfünffacht hat - einmal im Jahr 1980 und dann noch einmal 2011. Jetzt könnte es zu einem ähnlichen Anstieg kommen.Erste drei Mal in der langen Geschichte von Silber ist der Preis pro Unze über die Marke von 35 Dollar gestiegen: Einmal 1980, dann noch einmal im Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...