Mainz (ots) -Vor dem NATO-Gipfel am 24. und 25. Juni 2025 in Den Haag ist die Lage im Militärbündnis angespannt. Russlands Krieg in der Ukraine hat die Allianz europäischer und nordamerikanischer Staaten in einen Zustand der Alarmbereitschaft versetzt. Die Eskalation in Nahost nach dem Angriff Israels auf den Iran verschärft die internationalen Konfliktlinien. Die "auslandsjournal"-Doku "NATO am Limit - Kann das Bündnis uns noch schützen?" begleitet die größte Aufrüstungsinitiative der NATO seit dem Kalten Krieg - zu sehen ab Mittwoch, 18. Juni 2025, 10.00 Uhr, in Web und App des ZDF sowie um 0.45 Uhr im linearen ZDF-Programm. Auch im "auslandsjournal" am Mittwoch, 18. Juni 2025, 22.15 Uhr, ist die internationale Lage eine knappe Woche vor dem Gipfeltreffen ein Thema.In Athen drängen sich Rüstungsmanager auf der Waffenmesse, während in Estland französische und britische Soldaten mit Zivilisten den Ernstfall proben: Der Krieg in der Ukraine hat die NATO aufgeschreckt, das Bündnis rüstet auf wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Doch die Herausforderungen sind vielfältig: Russland im Osten, China im Indopazifik, die eigenen Schwachstellen in der Arktis."auslandsjournal - die doku" begleitet die NATO bei ihrer größten Aufrüstungsinitiative und zeigt, wie sich das Bündnis neu erfindet. Die ZDF-Korrespondenten David Sauer aus dem Studio Washington und Isabelle Schaefers aus dem Studio Brüssel treffen deutsche Generäle in Norfolk, die die transatlantische Zusammenarbeit stärken sollen, begleiten Militär-Übungen in den Philippinen und sprechen mit hochrangigen Militärs und Politikern über die Abhängigkeit Europas von den USA. Kann die NATO den neuen Bedrohungen standhalten und ihre Partner schützen? Und welche Rolle spielt Deutschland in diesem Bündnis?KontaktBei Fragen zum "auslandsjournal" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum "auslandsjournal" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenDas "auslandsjournal" (https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal) im ZDF streamen.ZDFheute: Krieg in der Ukraine (https://www.zdfheute.de/thema/ukraine-198.html)Pressemappe zum "auslandsjournal" im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/auslandsjournal-die-doku).Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6056612