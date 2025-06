FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Montag trotz der weiterhin hohen Verunsicherung zugelegt. Zum Wochenstart wurde die ältesten und bekanntesten Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp bei 106.650 US-Dollar gehandelt. Im frühen Geschäft hatte der Bitcoin noch weniger als 106.000 Dollar kostet.

Die ein wenig gestiegene Zuversicht an den Finanzmärkten stützte. Die Zuspitzung des Kriegs zwischen dem Iran und Israel sorgt zwar weiterhin für Unruhe. Händler erwarten aber keine Eskalation. Die Straße von Hormus, eine wichtige Schifffahrtsroute für Öltransporte, sei noch offen. Zugleich wurde auf die USA verwiesen, die in der Region Militärstützpunkte unterhalten und sich bisher aus dem Konflikt herausgehalten haben. Am Freitag war der Bitcoin angesichts der gestiegenen Risikoneigung noch unter Druck geraten.

In der vergangenen Woche war der Bitcoin noch bis knapp unter das Rekordhoch bei 112.000 Dollar gestiegen, das zuletzt im Mai erreicht worden war.