FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CANTALOUPE INC. O.N. UTE0 US1381031061
AB/FROM ONWARDS 16.06.2025 16:05 CET
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CANTALOUPE INC. O.N. UTE0 US1381031061
AB/FROM ONWARDS 16.06.2025 16:05 CET
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