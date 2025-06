Die Siemens Energy-Aktie zeigt sich am heutigen Montag deutlich fester und zählt mit einem Plus von rund 4% zu den stärksten Werten im DAX. Auslöser für die Kursgewinne ist eine aktuelle Studie der Deutschen Bank, in der das Kursziel von 95 auf 100 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt wurde. Analyst Gael de Bray sieht in dem Energietechnik-Konzern weiteres Potenzial,...

