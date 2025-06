Krypto News: Nicht nur Bitcoin? Institutionelle Investoren und ihre Kryptokäufe

Es ist schon fast Tradition geworden. Sonntags postet Michael Saylor, Chairman von Strategy den Portfolio Tracker seines Unternehmens, stellt fest, dass es (seiner Meinung nach) zu wenig Bitcoins sind und montags erfolgt die Meldung, dass der Softwarehersteller BTC nachgekauft hat. So auch diesen Montag. Strategy kaufte laut Post auf X 10.100 BTC und hält jetzt aktuell 592.100 Bitcoin.

Saylor richtete die Treasury seines Unternehmens bereits 2020 auf den Bitcoin aus. Damals noch belächelt, gilt Michael Saylor heute als Pionier, ist Kryptorockstar und es gibt einige Unternehmen, die auf seinen Spuren wandeln. Das bekannteste Beispiel ist in der Kryptowelt vermutlich Metaplanet. Das "japanische MicroStrategy" kaufte ebenfalls BTC und besitzt derzeit 10.000 Coins - und damit mehr als Coinbase. Der Videospielhändler GameStop hat ebenfalls Bitcoin in seine Treasury integriert. Es gibt aber auch Unternehmen, die auf ganz andere Kryptowerte setzen und sich nicht am Kampf um die letzten Bitcoin beteiligen wollen.

Metaplanet has acquired 1112 BTC for ~$117.2 million at ~$105,435 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 266.1% YTD 2025. As of 6/16/2025, we hold 10,000 $BTC acquired for ~$947 million at ~$94,697 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/8nmQ2RaOIF - Simon Gerovich (@gerovich) June 16, 2025

Solana und Ethereum stehen ebenfalls auf der Einkaufsliste

Ganz oben auf den Einkaufszetteln dieser institutionellen Investoren stehen Solana und Ethereum. Neben Bitcoin hat beispielsweise KPMG Canada auch Ethereum mit in ihre Bilanz aufgenommen. Bionexus Gene Lab. Corp hat ebenfalls ETH strategisch in die Treasury integriert, und zwar mit einem Ethereum First Ansatz, womit das Unternehmen klar heraussticht. SharpLink Gaming hat ebenfalls vor kurzem Ethereum im Wert von 463 Millionen US-Dollar gekauft.

BREAKING: @solstrategies_ has filed a $1 billion preliminary base shelf prospectus, giving the company the flexibility to raise funds in the future to invest and support growth opportunities within the @Solana ecosystem. pic.twitter.com/ksHJUqdM1q - SolanaFloor (@SolanaFloor) May 27, 2025

Ebenfalls hoch im Kurs steht Solana bei den institutionellen Investoren. SOL Strategies Inc. will beispielsweise 1 Milliarde US-Dollar in SOL investieren. Das kanadische Unternehmen SOL Global Investments Corp. setzt ebenfalls auf strategische Investitionen im Solana Universum. Derzeit hält das Unternehmen rund 17.700 SOL, die gestaked werden. Upexi hingegen plant eine Solana Treasury Strategie zu etablieren und hat dafür SOL Token im Wert von mehreren Millionen US-Dollar gekauft. Diese SOL sollen ebenfalls gestaked werden. Zudem könnte es sein, dass bereits in diesem Jahr die Solana Spot ETF an den Börsen gelistet werden. Diese Anlagevehikel ermöglichen institutionellen Investoren ebenfalls den Einstieg in Solana, ohne den Vermögenswert selbst zu halten.

Snorter: Der Solana-basierte Telegram Bot

Der Kryptomarkt ist also heiß umkämpft und immer mehr institutionelle Investoren entdecken Kryptos für sich, um ihre Treasury entweder breiter aufzustellen oder direkt darauf auszurichten. Für Privatanleger bedeutet das, dass sich der Markt zunehmend professionalisiert. Weg vom Wild West Image, hin zu einer ernsthaften alternative für Aktien und Co. Das bedeutet aber auch, dieAnforderungen an Wissen, Risikomanagement und Timing steigen, da sich die Dynamik der Märkte durch institutionelles Kapital deutlich verändert. Genau hier kommt der neue Solana basierte Telegram Bot Snorter ins Spiel.

Der Bot kann Snipen, Token Swaps und Copy Trading. Selbstverständlich ist auch eine Stop-Loss-Funktion integriert, um mögliche Verluste in Grenzen zu halten. Außerdem überwacht Snorter das Portfolio, inklusive Gewinn- und Verlustrechnung. Sicherheit wird bei dem Projekt großgeschrieben. Der Bot nutzt MEV resistente Layer und eine eigens für Snorter gebaute Sicherheitsarchitektur. Im Beta Test gelang es Snorter 85 Prozent der gefährlichen Token zu erkennen, bevor überhaupt ein einziger Trade durchgeführt wurde. Die Kirsche auf der Sahnetorte? Die niedrige Gebühr von 0,85 Prozent.

SNORT im Presale kaufen

Der native Token von Snorter, der SNORT, kann derzeit im Presale gekauft werden. Ein Token kostet im Moment 0,0953 US-Dollar. Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der

Webseite des Projekts verbinden. On top kann der SNORT auch gestaked werden. Derzeit sind rund 8,5 Millionen Token im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 292 Prozent.

Hier mehr über Snorter erfahren

