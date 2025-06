Ethereum Spot ETFs verzeichnen zum ersten Mal seit Wochen Netto-Abflüsse - was steckt dahinter?

Zum ersten Mal seit Wochen melden die ETH-Spot-ETFs heute Netto-Abflüsse, und das inmitten geopolitischer Spannungen und wachsender Unsicherheit an den Märkten. Was steckt hinter dieser Entwicklung und welche Auswirkungen könnte das auf den ETH-Kurs haben?

ETH befindet sich aktuell eigentlich in einer sehr günstigen Ausgangslage

Nachdem Ethereum in den letzten Monaten und Jahren ja über lange Zeit underperformt und Investoren enttäuscht hatte, gelang in den letzten zwei Monaten ein positiver Wandel in Sachen Kursentwicklung. Infolge des Absturzes des ETH-Kurses von 4000 $ auf zwischenzeitlich nur noch 1500 $ nahm das Kaufinteresse nämlich massiv zu, und der Preis schoss Anfang Mai regelrecht parabolisch in die Höhe und kletterte wieder auf über 2500 $.

Quelle: Coingecko.com

Auch die Spot ETFs von ETH hatten ja über lange Zeit nicht die Erwartungen erfüllen können und nur geringe Summen an institutionellem Kapital angezogen. Das änderte sich seit Anfang Mai jedoch deutlich und seitdem wurde kein einziger Tag mehr mit Nettoabflüssen verzeichnet.

Nun ist es jedoch am 13. Juni zum ersten Mal seit Wochen wieder zu einem Nettoabfluss aus den ETH Spot ETFs gekommen. Das hat viele Anleger erst einmal verunsichert, da sie jetzt befürchten, das positive Momentum von ETH könne gebrochen sein.

Quelle: Farside.co.uk

Darum gab es jetzt Netto-Abflüsse und so könnte es weitergehen

Hauptauslöser für die roten Zahlen dürfte dabei jedoch eine Entwicklung sein, die nicht direkt etwas mit Ethereum zu tun hat. Tatsächlich kam es in den letzten Tagen ja schließlich zu geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Zwischen Israel und Iran ist die Situation eskaliert, und Israel hat begonnen, Luftangriffe auf Infrastruktur im Iran zu fliegen. Der Iran hat zudem bereits mit Vergeltungsschlägen begonnen.

BREAKING:



Israel officially again requests the US to join its war against Iran. pic.twitter.com/KW2aHA0OO4 - Globe Eye News (@GlobeEyeNews) June 15, 2025

Die unsichere Situation hat auch an den traditionellen Finanzmärkten und am Kryptomarkt für Sorgen geführt, und vor allem Risiko-Assets wie Krypto werden in solchen Situationen besonders hart getroffen. Das dürfte auch erklären, dass am 13. Juni auch die ETH Spot ETFs einen Rücksetzer verzeichneten. Allerdings ändert es nichts daran, dass ETH sich derzeit in einer kurstechnisch günstigen Situation befindet und vor allem im Vergleich zu BTC starkes Wachstumspotenzial hat.

Besonders positiv könnten institutionelle Investoren gerade auf ETHs zukünftige Wertentwicklung eingestellt sein, da im weiteren Jahresverlauf möglicherweise die Genehmigung von neuen ETH ETFs anstehen könnte. Das Besondere dabei: Die ETFs könnten dann über ein Staking-Feature verfügen, wodurch Investoren ganz neue Möglichkeiten hätten, Renditen einzufahren. Die SEC hat sich bereits offen für solche ETFs mit Staking-Funktionalität gezeigt, was als sehr positives Vorzeichen gewertet werden kann.

Kurstechnisch liegt ETH heute ja bei 2634 $ und konnte innerhalb der letzten 24 Stunden bereits wieder einen Gewinn von 3,9 % verzeichnen. Das wichtigste Ziel der Bullen wäre es für diese Woche, aus der Konsolidierungsrange auszubrechen, in der sich ETH nun bereits seit über einem Monat befindet.

In diesem Zeitraum wurde der Kurs ja größtenteils zwischen 2500 $ und 2700 $ gehandelt, wobei es zwischenzeitlich zwar zu geringfügigen Ausbrüchen kam, der Preis jedoch immer wieder in diese Range zurückfiel. Sollte es den Bullen gelingen, das heutige Momentum aufrechtzuerhalten und den 2700 $ Widerstand zu knacken, stünde nur noch das letzte Hoch vom 11. Juni bei 2875, $ einer Rallye auf 3000 $ im Wege.

Quelle: Tradingview.com

Viele Anleger interessieren sich jedoch trotz des Aufwärtspotenzials eher für neuere Kryptowährungen, die sich im Vergleich zu ETH noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung und vor ihrem ersten möglichen Boom befinden.

